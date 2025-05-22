Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря
Киев • УНН
Северная Корея запустила несколько неустановленных крылатых ракет в Восточное море. Ракеты были запущены из провинции Южный Хамгён.
Утром в четверг КНДР запустила несколько неустановленных крылатых ракет. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в Восточное море. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, эти ракеты были запущены из провинции Южный Хамгён. Крылатые ракеты КНДР, по имеющейся информации, упали в море.
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Напомним
Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет малой дальности из города Вонсан в сторону Японского моря. Это стало первым подобным испытанием с марта этого года. КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.