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Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Северная Корея запустила несколько неустановленных крылатых ракет в Восточное море. Ракеты были запущены из провинции Южный Хамгён.

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря

Утром в четверг КНДР запустила несколько неустановленных крылатых ракет. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в Восточное море. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, эти ракеты были запущены из провинции Южный Хамгён. Крылатые ракеты КНДР, по имеющейся информации, упали в море.

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Напомним

Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет малой дальности из города Вонсан в сторону Японского моря. Это стало первым подобным испытанием с марта этого года. КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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