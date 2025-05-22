В КНДР произошла авария эсминца: Ким Чен Ын в ярости и обещает расправиться с виновными
Киев • УНН
Во время спуска на воду нового эсминца в КНДР произошла авария. Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, выразил гнев и пообещал наказать виновных в инциденте.
В Северной Корее, на судостроительном заводе в Чхонджине во время церемонии спуска на воду нового эсминца водоизмещением в 5 тыс. тонн произошла авария.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии, не скрывал раздражения.
Передает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР и EFE.
Детали
В КНДР случилась оказия на торжественном мероприятии - новый эсминец с водоизмещением 5000 т был поврежден во время спуска на воду, да еще и в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В результате инцидента некоторые секции киля военного корабля были разрушены, нос не смог выйти из корабельного хода.
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Ким Чен Ын назвал произошедшее "невозможной и недопустимой серьезной и крупной аварией". Он также пообещал расправиться с теми, кто виновен в "безответственных ошибках" на пленарном заседании Центрального комитета партии, которое должно состояться в следующем месяце, и приказал завершить ремонт военного корабля до июня.
Напомним
Северная Корея запустила несколько неустановленных крылатых ракет в Восточное море. Ракеты были запущены из провинции Южный Хамгён.
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