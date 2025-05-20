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Китайского министра обороны отстранили? Пекин пока молчит, а Сингапур посетит глава Пентагона

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Министр обороны Китая не посетит форум по безопасности в Сингапуре на фоне слухов о чистках Си Цзиньпина. На мероприятии выступит министр обороны США Пит Гегсет.

Китайского министра обороны отстранили? Пекин пока молчит, а Сингапур посетит глава Пентагона

Министр обороны Китая адмирал Дон Джун не посетит форум по безопасности в Сингапуре. Тем временем подтверждаются слухи об очистке Си Цзиньпином среди высокопоставленных офицеров КНР.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Министр обороны Китая не примет участия в Диалоге Шангри-Ла в Сингапуре на следующей неделе, что будет необычным отсутствием после многих лет участия в этой встрече. По данным FT, причина отсутствия Дон Дуна Пентагону не доказана официально. Посольство Китая в США не ответило на запрос о комментарии. Вместо этого уже известно, что министр обороны США Пит Гегсет выступит на мероприятии в Сингапуре. 

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Возможное отсутствие Дунга появилось на фоне того, что глава КНР Си Цзиньпин продолжает чистку высокопоставленных офицеров в Центральной военной комиссии, которая состоит из шести членов и руководит НОАК.

В прошлом месяце Financial Times сообщила, что Си отстранил генерала Хэ Вэйдуна, генерала номер два в армии Китая. За шесть месяцев до этой отставки, генеральный секретарь компартии Китая отстранил адмирала Мяо Хуа.

По данным FT против Дунга в прошлом году проводилось расследование. Впрочем тогда он остался на своей должности. Двое людей, знакомых с его делом, сказали, что Донг прошел первичное расследование, но, похоже, был оправдан.

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Дополнение

Что касается самого мероприятия в Сингапуре. В последние годы китайская делегация на диалоге Шангри-Ла подверглась сильному давлению, пишет FT. Причиной является то, что американские и другие должностные лица Индо-Тихоокеанского региона критиковали все более настойчивую деятельность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня и других частей Южно-Китайского моря.

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Диалог Шангри-Ла всегда неудобен для НОАК, поскольку почти каждый там сталкивается с настойчивым и принудительным поведением Китая в той или иной форме

- сказал Эли Ратнер, который занимал должность главного должностного лица Пентагона по вопросам Индо-Тихоокеанского региона во времена администрации Байдена.

Напомним

Токио выразил решительный протест послу Китая из-за вторжения кораблей береговой охраны в японские территориальные воды вокруг островов Сенкаку.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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