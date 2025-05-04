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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 32584 перегляди

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Японія протестує проти "вторгнення" КНР на спірні острови

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Токіо висловив рішучий протест послу КНР через вторгнення кораблів берегової охорони в японські територіальні води навколо островів Сенкаку. Також зафіксовано порушення повітряного простору гелікоптером КНР.

Японія протестує проти "вторгнення" КНР на спірні острови

Токіо протестує проти дій Пекіна - у МЗС Японії заявили про "вторгнення" КНР у повітряний простір і територіальні води навколо спірних островів.

Передає УНН із посиланням на Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Деталі

Заступник міністра закордонних справ Японії Такехіро Фунакоші вчора ввечері надіслав китайському послу "рішучий протест" "через вторгнення чотирьох кораблів китайської берегової охорони в японські територіальні води навколо островів Сенкаку".

Віце-міністр закордонних справ Японії Фунакоші знову висловив дуже серйозний протест послу Китаю Цзяньгао, у зв'язку з вторгненням чотирьох кораблів морської поліції Китаю в територіальні води Японії біля островів Сенкаку.

- ідеться у зверненні. 

Також відомо про порушення японського повітряного простору гелікоптером КНР.

МЗС Японії надіслав у посольство Китаю протест пов'язаний з "порушенням повітряного простору Японії навколо островів гелікоптером, запущеним з корабля". Уряд Японії закликав уряд Китаю не допустити повторення подібного інциденту.

Нагадаємо

Філіппіни здійснили висадку на островах Сенді-Кей 1, 2 і 3 у Південно-Китайському морі. Це стало відповіддю на заяву Китаю про контроль над спірним рифом.

Китайська берегова охорона встановила контроль над Сенді-Кей, піднявши прапор КНР. Риф має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати острів Тіту.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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