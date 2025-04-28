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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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27 квітня, 16:20 • 10421 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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Філіппіни висадилися на трьох спірних з Китаєм островах у відповідь на дії Пекіна

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Філіппіни здійснили висадку на островах Сенді-Кей 1, 2 і 3 у Південно-Китайському морі. Це стало відповіддю на заяву Китаю про контроль над спірним рифом.

Філіппіни висадилися на трьох спірних з Китаєм островах у відповідь на дії Пекіна

Філіппіни здійснили висадку на трьох спірних із Китаєм островах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Philippine News Agency.

Деталі

Зазначається, що це стало відповіддю на заяву Пекіна про контроль над спірним рифом у Південно-Китайському морі.

Операція відображає непохитну відданість уряду Філіппін захисту суверенітету, суверенного права та юрисдикцію країни в Західно-Філіппінському морі. Крім того, ця регулярна міжвідомча операція зміцнює зобов’язання Філіппін щодо захисту свого морського простору, дотримання міжнародного права та забезпечення миру та стабільності в регіоні

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що в рамках операції чотири зведені команди на гумових човнах висадилися на островах "Сенді-Кей 1", "Сенді-Кей 2" та "Сенді-Кей 3" та у прилеглих до них водах.

Нагадаємо

Напередодні Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, який знаходиться за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі. Берегова охорона Китаю "запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію" над Сенді-Кей. Офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, проголосивши суверенітет над рифом.

Філіппіни та США розпочали військові навчання на тлі напруженості у відносинах з Китаєм21.04.25, 17:54 • 7645 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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