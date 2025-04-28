Філіппіни висадилися на трьох спірних з Китаєм островах у відповідь на дії Пекіна

Філіппіни здійснили висадку на трьох спірних із Китаєм островах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Philippine News Agency.

Зазначається, що це стало відповіддю на заяву Пекіна про контроль над спірним рифом у Південно-Китайському морі.

Операція відображає непохитну відданість уряду Філіппін захисту суверенітету, суверенного права та юрисдикцію країни в Західно-Філіппінському морі. Крім того, ця регулярна міжвідомча операція зміцнює зобов’язання Філіппін щодо захисту свого морського простору, дотримання міжнародного права та забезпечення миру та стабільності в регіоні