Филиппины высадились на трех спорных с Китаем островах в ответ на действия Пекина

Филиппины осуществили высадку на трех спорных с Китаем островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Philippine News Agency.

Отмечается, что это стало ответом на заявление Пекина о контроле над спорным рифом в Южно-Китайском море.

Операция отражает непоколебимую приверженность правительства Филиппин защите суверенитета, суверенного права и юрисдикции страны в Западно-Филиппинском море. Кроме того, эта регулярная межведомственная операция укрепляет обязательства Филиппин по защите своего морского пространства, соблюдению международного права и обеспечению мира и стабильности в регионе