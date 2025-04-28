Филиппины высадились на трех спорных с Китаем островах в ответ на действия Пекина
Киев • УНН
Филиппины осуществили высадку на островах Сэнди-Кей 1, 2 и 3 в Южно-Китайском море. Это стало ответом на заявление Китая о контроле над спорным рифом.
Филиппины осуществили высадку на трех спорных с Китаем островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Philippine News Agency.
Детали
Отмечается, что это стало ответом на заявление Пекина о контроле над спорным рифом в Южно-Китайском море.
Операция отражает непоколебимую приверженность правительства Филиппин защите суверенитета, суверенного права и юрисдикции страны в Западно-Филиппинском море. Кроме того, эта регулярная межведомственная операция укрепляет обязательства Филиппин по защите своего морского пространства, соблюдению международного права и обеспечению мира и стабильности в регионе
Также указывается, что в рамках операции четыре сводные команды на резиновых лодках высадились на островах "Сэнди-Кей 1", "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей 3" и в прилегающих к ним водах.
Напомним
Накануне Китай заявил об установлении контроля над спорным рифом Сэнди-Кей, который находится в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море. Береговая охрана Китая "ввела морской контроль и осуществляет суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей. Офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, провозгласив суверенитет над рифом.
Филиппины и США начали военные учения на фоне напряженности в отношениях с Китаем21.04.25, 17:54 • 7643 просмотра