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Филиппины высадились на трех спорных с Китаем островах в ответ на действия Пекина

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Филиппины осуществили высадку на островах Сэнди-Кей 1, 2 и 3 в Южно-Китайском море. Это стало ответом на заявление Китая о контроле над спорным рифом.

Филиппины высадились на трех спорных с Китаем островах в ответ на действия Пекина

Филиппины осуществили высадку на трех спорных с Китаем островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Philippine News Agency.

Детали

Отмечается, что это стало ответом на заявление Пекина о контроле над спорным рифом в Южно-Китайском море.

Операция отражает непоколебимую приверженность правительства Филиппин защите суверенитета, суверенного права и юрисдикции страны в Западно-Филиппинском море. Кроме того, эта регулярная межведомственная операция укрепляет обязательства Филиппин по защите своего морского пространства, соблюдению международного права и обеспечению мира и стабильности в регионе

- говорится в сообщении.

Также указывается, что в рамках операции четыре сводные команды на резиновых лодках высадились на островах "Сэнди-Кей 1", "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей 3" и в прилегающих к ним водах.

Напомним

Накануне Китай заявил об установлении контроля над спорным рифом Сэнди-Кей, который находится в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море. Береговая охрана Китая "ввела морской контроль и осуществляет суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей. Офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, провозгласив суверенитет над рифом.

Филиппины и США начали военные учения на фоне напряженности в отношениях с Китаем21.04.25, 17:54 • 7643 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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