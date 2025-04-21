Филиппины и США начали военные учения на фоне напряженности в отношениях с Китаем

В ходе учений, на протяжении 3-х недель планируется отработать "масштабный сценарий боя" в попытке сдержать амбиции Пекина в спорном Южно-Китайском море.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

На фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем, Филиппины и США начали масштабные совместные военные учения под названием "Баликатан", или "плечом к плечу".

Военные маневры проводятся в 40-й раз, продлятся до 9 мая и будут проходить в различных частях страны, в частности у Тайваня, а также в западной провинции Палаван, вблизи спорного Южно-Китайского моря.

Они будут включать интегрированные учения по противовоздушной и противоракетной обороне. Также планируется отработать "масштабный сценарий боя" в попытке сдержать амбиции Пекина в спорном Южно-Китайском море, сообщает AFP.

В маневрах принимают участие около 17 000 военнослужащих, среди них - 9 000 из США. Также принимают участие военнослужащие из Японии, Австралии, Франции, Великобритании, Польши и Нидерландов.

Напомним

Филиппины и США проводили совместные военные учения "Cope Thunder".

Филиппины остановили научные исследования в Южно-Китайском море после инцидента с китайскими военными. Китайские суда преследовали филиппинские лодки во время сбора образцов песка у острова Титу.