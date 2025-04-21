Филиппины и США начали военные учения на фоне напряженности в отношениях с Китаем

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив
14:32 • 3718 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

13:43 • 5324 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
13:37 • 6720 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
13:18 • 12649 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
13:11 • 12645 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
12:22 • 14123 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

10:05 • 46499 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 35903 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 51049 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
21 апреля, 06:59 • 30232 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.4м/с
23%
748 мм
Популярные новости

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

21 апреля, 07:34 • 35465 просмотра

Умер Папа Франциск

21 апреля, 07:57 • 31490 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 29115 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 23633 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 36338 просмотра
публикации

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

14:32 • 3718 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 3846 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 12312 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 46499 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

21 апреля, 08:55 • 51049 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Дональд Трамп

Виктор Орбан

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

13:36 • 4540 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 8574 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 7410 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 23694 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 29176 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Таймс

ТикТок

Financial Times

Филиппины и США начали военные учения на фоне напряженности в отношениях с Китаем

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Филиппины и США начали совместные учения "Баликатан" с участием 17000 военных на фоне напряженности с Китаем. Три недели будут отрабатывать сценарий боя у Южно-Китайского моря для сдерживания Пекина.

Филиппины и США начали военные учения на фоне напряженности в отношениях с Китаем

В ходе учений, на протяжении 3-х недель планируется отработать "масштабный сценарий боя" в попытке сдержать амбиции Пекина в спорном Южно-Китайском море.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

На фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем, Филиппины и США начали масштабные совместные военные учения под названием "Баликатан", или "плечом к плечу". 

Военные маневры проводятся в 40-й раз, продлятся до 9 мая и будут проходить в различных частях страны, в частности у Тайваня, а также в западной провинции Палаван, вблизи спорного Южно-Китайского моря.

Они будут включать интегрированные учения по противовоздушной и противоракетной обороне. Также планируется отработать "масштабный сценарий боя" в попытке сдержать амбиции Пекина в спорном Южно-Китайском море, сообщает AFP.

В маневрах принимают участие около 17 000 военнослужащих, среди них - 9 000 из США. Также принимают участие военнослужащие из Японии, Австралии, Франции, Великобритании, Польши и Нидерландов.

Напомним

Филиппины и США проводили совместные военные учения "Cope Thunder".

Филиппины остановили научные исследования в Южно-Китайском море после инцидента с китайскими военными. Китайские суда преследовали филиппинские лодки во время сбора образцов песка у острова Титу. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Австралия
Филиппины
Тайвань
Франция
Великобритания
Нидерланды
Китай
Япония
Соединенные Штаты
Польша
Brent
$65.80
Bitcoin
$87,046.40
S&P 500
$5,190.75
Tesla
$225.74
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,433.10
Ethereum
$1,609.77