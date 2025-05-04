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Япония протестует против "вторжения" КНР на спорные острова

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Токио выразил решительный протест послу КНР из-за вторжения кораблей береговой охраны в японские территориальные воды вокруг островов Сенкаку. Также зафиксировано нарушение воздушного пространства вертолетом КНР.

Япония протестует против "вторжения" КНР на спорные острова

Токио протестует против действий Пекина - в МИД Японии заявили о "вторжении" КНР в воздушное пространство и территориальные воды вокруг спорных островов.

Передает УНН со ссылкой на Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Японии Такехиро Фунакоши вчера вечером направил китайскому послу "решительный протест" "из-за вторжения четырех кораблей китайской береговой охраны в японские территориальные воды вокруг островов Сенкаку".

Вице-министр иностранных дел Японии Фунакоши вновь выразил очень серьезный протест послу Китая Цзяньгао, в связи с вторжением четырех кораблей морской полиции Китая в территориальные воды Японии у островов Сенкаку.

- говорится в обращении. 

Также известно о нарушении японского воздушного пространства вертолетом КНР.

МИД Японии направил в посольство Китая протест связанный с "нарушением воздушного пространства Японии вокруг островов вертолетом, запущенным с корабля". Правительство Японии призвало правительство Китая не допустить повторения подобного инцидента.

Напомним

Филиппины осуществили высадку на островах Сэнди-Кей 1, 2 и 3 в Южно-Китайском море. Это стало ответом на заявление Китая о контроле над спорным рифом.

Китайская береговая охрана установила контроль над Сэнди-Кей, подняв флаг КНР. Риф имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать остров Титу.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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