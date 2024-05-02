Филиппины вызывают посла Китая после применения водометов против филиппинских катеров в Южно-Китайском море

В этом году Филиппины уже 20 раз протестовали против "опасных маневров" Китая на фоне эскалации напряженности вокруг спорной отмели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Филиппины вызвали китайского дипломата, обвинив Пекин в "преследовании" и "опасных маневрах" после применения водометов против двух филиппинских кораблей во время патрулирования в Южно-Китайском море.

Министерство иностранных дел Филиппин вызвало заместителя главы китайской миссии Чжоу Чжиюна, через два дня после инцидента на спорной отмели, в результате которого было повреждено судно береговой охраны Филиппин и еще один правительственный катер.

По данным министерства, это уже 20-й протест Филиппин против поведения китайской береговой охраны в этом году. За последние два года оно подало 153 жалобы.

Филиппины заявили, что давление во время инцидента с водометом во вторник было намного мощнее, чем когда-либо прежде, и что оно разорвало или погнуло металлические секции и оборудование на филиппинских судах.

Филиппины протестуют против преследования, тарана, скопления, затенения и блокировки, опасных маневров, использования водометов и других агрессивных действий китайской береговой охраны и китайской морской милиции - говорится в заявлении министерства.

Контекст

В 2012 году Китай захватил мель Скарборо и заблокировал ее для Филиппин.

Напряженность вокруг отмели Скарборо в последнее время возросла, поскольку Филиппины применяют более настойчивый подход в спорных районах, укрепляя альянсы с Соединенными Штатами и Японией.

Отмель, которая является важным рыболовным районом, используемым несколькими странами, и расположена вблизи основных судоходных путей, находится в экономической зоне Филиппин и на нее претендует Китай, хотя ни одна страна не имеет над ней суверенитета.

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Посольство Китая в Маниле заявило в среду, что атолл всегда был китайской территорией, и призвало Филиппины прекратить нарушения и провокации и не "бросать вызов решимости Китая защищать наш суверенитет".

Китай претендует на почти все Южно-Китайское море, отвергая претензии других стран, в том числе Филиппин, и международное решение о том, что его утверждения не имеют под собой никаких правовых оснований.

Бруней, Малайзия и Вьетнам также претендуют на части моря вокруг своих берегов.

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