Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях

В Филиппинах обнародован приказ противостоять "ряду серьезных вызовов" в сфере морской безопасности, - распоряжение президента вышло после взаимных обвинений Китая и Филиппин по спорной территории Южно-Китайского (Восточного) моря. Между тем представитель МИД Китая раскритиковал Филиппины за нарушение своих обязательств и провокации, передает УНН, со ссылкой на Международное радио Китая и Reuters.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приказал своему правительству усилить координацию в сфере морской безопасности, чтобы противостоять "ряду серьезных вызовов" территориальной целостности и миру в условиях эскалации спора с Китаем. В приказе, подписанном в понедельник и обнародованном в воскресенье, Китай не упоминается, но он следует за серией двусторонних морских конфронтаций и взаимных обвинений в отношении спорного района Южно-Китайского (Восточного) моря.

Пекин претендует на почти все Южно-Китайское море, через которое ежегодно протекает морская торговля на более чем 3 триллиона долларов, хотя в 2016 году Постоянный арбитражный суд заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь раскритиковал Филиппины за нарушение своих обязательств и провокации в отношении Южно-Китайского моря.

Ван Вэньбинь отметил, что филиппинская сторона, которая зависит от поддержки внешних сил, нарушила свои обязательства и привела к неоднократным провокациям, что является первопричиной напряженности на море.

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1 апреля спикер МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что острова Наньша, включая архипелаг Ренэй Цзяо, являются неотъемлемой территорией Китая.

Филиппины якобы нарушили свои обязательства перед Китаем по вопросу Ренэй Цзяо, нарушили соглашение, достигнутое между Китаем и Филиппинами о надлежащем управлении ситуацией вокруг Ренэй Цзяо, а также Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море, подписанную Китаем и странами АСЕАН.

Напомним,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил Филиппины в дальнейшей "железной" поддержке со стороны США на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море.

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