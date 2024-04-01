Спикер Джонсон анонсировал вынесение на рассмотрение помощи Украине с "важными нововведениями" после каникул

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил в воскресенье, что он рассчитывает поставить на рассмотрение пакет, включающий помощь Украине, когда Палата представителей вернется с каникул, и ожидает, что пакет будет включать "некоторые важные нововведения", пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Джонсон в интервью программе Sunday Night in America With Trey Gowdy отметил тяжелое положение, в котором он находится, имея исторически узкое большинство в Палате представителей, но сказал, что в течение всего текущего периода работы он работал над разработкой пакета мер и планирует поставить это на рассмотрение, когда Палата представителей возобновит заседание.

"Послушайте, что нужно делать во времена, когда правительство разделено, - исторически, как у нас, - нужно достичь консенсуса. Если мы хотим принять партийную меру, я должен привлечь каждого члена в буквальном смысле слова, - сказал Джонсон. - И некоторые вещи должны быть двухпартийными".

"Но когда дело доходит до дополнительного (законопроекта - ред.), мы работали над достижением консенсуса. Мы разговаривали со всеми членами, особенно сейчас, в период работы на округах. Когда мы вернемся после этого рабочего периода, мы продвинем продукт, но, я думаю, он будет иметь некоторые важные нововведения", - сказал Джонсон.

Джонсон привел пример возможности предоставления кредита Украине - идея, которая получила некоторую поддержку в начале этого месяца, как способ поддержать Украину таким образом, который мог бы смягчить опасения консерваторов по поводу предоставления дополнительной помощи.

Джонсон также упомянул закон REPO for Ukrainians Act, который позволит президенту конфисковать суверенные активы россии, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против россии.

"Закон REPO Act, знаете, если мы сможем использовать конфискованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия, - сказал Джонсон. - Даже президент Трамп говорил о концепции кредита, по которой... мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы налаживаем отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда наступит время".

Джонсон добавил, что, стремясь "высвободить американскую энергию", он хочет "иметь экспорт природного газа, который поможет перекрыть там финансирование военных усилий владимира путина", - сказал он, добавив: "Есть много вещей, которые мы должны сделать, что... будут иметь больше смысла, и я думаю, что мы будем иметь консенсус".

"Мы собираем этот продукт вместе и продвинем его сразу после периода работы в округах", - сказал Джонсон.

Интервью прошло в тот момент, когда Джонсон дал понять, что намерен провести закон, который обеспечит финансирование Украины, но еще не объяснил, как именно это будет выглядеть.

Дополнение

Председатель комитета Палаты представителей по разведке республиканец Майк Тернер заявил ранее в воскресенье, что он уверен, что поддержка Украины будет иметь "подавляющую поддержку", когда Конгресс США вернется с пасхальных каникул, отметив обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после возвращения.

Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул - конгрессмен