Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул - конгрессмен

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о помощи Украине после Пасхи 31 марта. Об этом заявил председатель Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом - сказал Маккол о Джонсоне в интервью CBS программе Face the Nation.

Маккол отказался ответить на вопрос ведущей относительно того, состоится ли голосование 9 апреля, сразу после возвращения Палаты представителей к работе после пасхальных каникул.

Конгрессмен поделился убеждением в том, что отказ от поддержки Украины покажет слабость США.

"Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, проиграем путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане, - это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее".

Маккол отметил, что Джонсон находится "в сложной ситуации" относительно помощи Украине, особенно учитывая то, что некоторые конгрессмены-республиканцы начали процесс по устранению спикера с должности.

Дополнение

Президент США Джо Байден в пятницу призвал Палату представителей принять законопроект о национальной безопасности, который предусматривает и помощь Украине на 60 миллиардов долларов. Его уже одобрил Сенат. Но другая палата американского Конгресса - Палата представителей - еще не голосовала за него.

Байден подписал законопроект о бюджете на 1,2 триллиона долларов