Байден подписал законопроект о бюджете на 1,2 триллиона долларов

Действующий президент США подписал законопроект о финансировании правительства на 1,2 триллиона долларов. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Президент Америки Джо Байден подписал бюджет объемом 1,2 триллиона долларов, призывая Конгресс принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании.

Это соглашение является компромиссом, то есть ни одна сторона не получила всего, чего хотела. Но оно отвергает экстремальные сокращения от республиканцев в Палате представителей и расширяет доступ к уходу за детьми, инвестирует в исследования рака, финансирует психиатрическое лечение и лечение наркоманов, продвигает американское лидерство за рубежом и предоставляет ресурсы для обеспечения безопасности границы, за включение которой моя администрация успешно боролась - заявил Джо Байден.

Однако, по словам Байдена, работа Конгресса еще не завершена. Палата должна принять двухпартийный документ о национальной безопасности, а также принять двухпартийное соглашение о безопасности границы, которое является самой жесткой и справедливой реформой за последние десятилетия. Американский президент считает, что эти шаги необходимы для обеспечения политики и финансирования, которые гарантируют безопасность границы Соединенных Штатов.

Напомним

Ранее во избежание шатдауна правительства Сенат США принял законопроект о выделении финансирования правительства в размере 1,2 триллиона долларов

Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства на 1,2 трлн долларов