Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства на 1,2 трлн долларов

Американский сенат в субботу, 23 марта, поддержал по результатам голосования пакетный законопроект, который предусматривает финансирование правительства на 1,2 трлн долларов. Теперь его передадут на подпись президенту США Байдену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Associated Press и CNN.

Пакет поддержали 74 голосами, 24 - против. Теперь законопроект отправят на подпись к президенту США Джо Байдену.

Документ поможет США избежать шатдауна. Как пишет издание, с большой вероятностью президент подпишет его в субботу.

Как пишет CNN, законопроект предусматривает финансирование целого ряда важнейших правительственных операций, в частности министерств обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, образования, штатов и законодательной власти.

Накануне окончательного голосования лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал:

"Добиться принятия такого пакета в условиях раскола в правительстве - немалый подвиг. Последние несколько месяцев еще раз показали, что когда в двухпартийности есть место для работы, мы можем добиться результата".