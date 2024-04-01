Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил об ожиданиях, что Китай пошлет очень четкие сигналы россии из-за войны в Украине. Об этом сообщает Le Dauphine, пишет УНН.

Мы ожидаем, что Китай пошлет очень четкие месседжи россии. Очевидно, что Китай играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения к международному праву, включая ее суверенитет, - объяснил министр.

Детали

Отмечается, что западное сообщество регулярно призывает Китай играть более активную роль в конфликте, используя свое влияние на рф.

Сежурне подчеркнул, что эта война касается всего международного сообщества.

Мы убеждены, что прочного мира не будет, если о нем не договориться с украинцами. Поэтому для нас это очень важный вопрос, и именно поэтому Франция намерена поддерживать тесный диалог с Китаем, - добавил глава МИД Франции.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Китай может сыграть фундаментальную роль в прекращении российско-украинской войны благодаря своим особым отношениям с россией.