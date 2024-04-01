Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  210719 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  183330 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  185303 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  379920 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139685 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136137 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154573 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143424 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145530 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153552 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  379920 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  356345 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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21 марта 2024, 11:56  •  711200 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  656528 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  664896 просмотра

Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине

Франция ожидает от Китая очень четких сигналов россии в связи с войной в Украине.

Война •   •  10095 просмотра
Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине

россияне наносят удары по Харьковской области - ОВА

Российские войска наносят удары по городу Харькову и прилегающим районам, жителей просят быть в укрытиях.

Общество •   •  11083 просмотра
россияне наносят удары по Харьковской области - ОВА

Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна

Пыль из Сахары пришла в Украину и сегодня распространится на большинство регионов, создавая потенциальные риски для здоровья уязвимых групп населения, которым рекомендуется закрыть окна.

Общество •   •  8687 просмотра
Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна

Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

Российская армия атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. Дефицита электроэнергии в Украине нет и аварийные отключения не применяются.

Война •   •  12414 просмотра
Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение

Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию Сумской области, вступили в перестрелку и заставили врага отступить.

Война •   •  12189 просмотра
Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение

С 1 апреля в Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения

С 1 апреля по 1 ноября разрешенная скорость движения транспортных средств была увеличена до 80 км/ч на некоторых участках дорог в Киеве и 70 км/ч на некоторых улицах в Днепре, а камеры фиксации нарушений были перенастроены соответствующим образом.

Общество •   •  11095 просмотра
С 1 апреля в Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения

Курс валют на 1 апреля: доллар и евро продолжают падать в цене

Национальный банк установил официальный обменный курс на уровне 38,9974 UAH/USD, укрепив гривну на 23 копейки, и 42,16 UAH/EUR.

Общество •   •  10234 просмотра
Курс валют на 1 апреля: доллар и евро продолжают падать в цене

Местные выборы в Турции: оппозиция поразила Эрдогана исторической победой

Главная оппозиционная партия Турции CHP одержала крупные победы в Стамбуле и Анкаре, нанеся значительный удар по правящей партии президента Эрдогана AKP на местных выборах.

Новости Мира •   •  9995 просмотра
Местные выборы в Турции: оппозиция поразила Эрдогана исторической победой

Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Буданов отрицает, что россияне впервые применили 1500-килограммовую бомбу в Сумской области, заявив, что они неоднократно использовали такие бомбы ранее.

Война •   •  16286 просмотра
Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

Израильская армия завершила операцию возле больницы "Аль-Шифа" в Газе. ЦАХАЛ обвинял боевиков ХАМАС в том, что они ведут боевые действия с территории медицинского комплекса.

Новости Мира •   •  14457 просмотра
Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе