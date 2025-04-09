Пекин отрицает обвинения Великобритании в поставках летальной помощи России для войны в Украине, осуждая обвинения как
безосновательную клевету и подчеркивая свою позицию в отношении мира и диалога для решения конфликта.
Китай призывает к политическому урегулированию войны в Украине путем переговоров без победителей и побежденных, выступая против
военных действий.
Филиппины приказали усилить морскую безопасность, чтобы противостоять вызовам из-за территориальных споров с Китаем в
Южно-Китайском море на фоне эскалации напряженности и взаимных обвинений.
Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, если сеть не разорвет связи с китайской материнской
компанией, назвав это подавлением иностранных компаний, что противоречит принципам честной конкуренции.
Китай заявил, что его позиция по "украинскому кризису", как в Китае называют войну, последовательна и ясна.
Австралийский писатель был осужден китайским судом за шпионаж и получил смертный приговор с отсрочкой.
Китай решительно выступает против продажи оружия Тайваню на сумму 300 миллионов долларов США и предупреждает о возможных санкциях
против причастных компаний, поскольку это нарушает принцип "единого Китая" и угрожает региональной стабильности.