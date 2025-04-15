Пекін заперечує звинувачення Великої Британії у постачанні летальної допомоги росії для війни в Україні, засуджуючи звинувачення
як безпідставний наклеп і підкреслюючи свою позицію щодо миру і діалогу для вирішення конфлікту.
Китай закликає до політичного врегулювання війни в Україні шляхом переговорів без переможців і переможених, виступаючи проти
військових дій.
Філіппіни наказали посилити морську безпеку, щоб протистояти викликам через територіальні суперечки з Китаєм у Південно-Китайському морі на тлі ескалації напруженості та взаємних звинувачень.
Китай розкритикував рішення Палати представників США про заборону TikTok, якщо мережа не розірве зв'язки з китайською материнською
компанією, назвавши це придушенням іноземних компаній, що суперечить принципам чесної конкуренції.
Китай заявив, що його позиція щодо "української кризи", як у Китаї називають війну, послідовна та ясна.
Австралійський письменник був засуджений китайським судом за шпигунство і отримав смертний вирок з відстрочкою.
Китай рішуче виступає проти продажу зброї Тайваню на суму 300 мільйонів доларів США і попереджає про можливі санкції проти
причетних компаній, оскільки це порушує принцип "єдиного Китаю" і загрожує регіональній стабільності.