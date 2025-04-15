Ван Веньбінь

Морське протистояння у Східному морі посилюється: Філіппіни зміцнюють безпеку, у КНР кажуть про порушення

Філіппіни наказали посилити морську безпеку, щоб протистояти викликам через територіальні суперечки з Китаєм у Південно-Китайському морі на тлі ескалації напруженості та взаємних звинувачень.