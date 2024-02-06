У Китаї австралійський письменник отримав смертний вирок з відстрочкою
Київ • УНН
Австралійський письменник був засуджений китайським судом за шпигунство і отримав смертний вирок з відстрочкою
Австралійський письменник Ян Хенцзюнь отримав від китайського суду смертний вирок з відстрочкою через п'ять років після того, як його заарештували за обвинуваченням у шпигунстві, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
За словами австралійських чиновників, вирок може бути замінено на довічне ув'язнення через два роки.
Доктор Ян – науковець та письменник, який писав блог про державні справи Китаю – відкидає обвинувачення, які не були оприлюднені.
Уряд Австралії заявляє, що він "шокований" результатом.
Це сталося після знаменного візиту до Китаю прем'єр-міністра Ентоні Альбаніза наприкінці минулого року, метою якого було покращення відносин, які погіршувалися останніми роками.
Міністр закордонних справ країни Пенні Вонг викликала посла Китаю в Австралії для пояснень і в понеділок заявила, що уряд "повідомить" про свою відповідь Пекіну "найрішучішими словами".
Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь повідомив журналістам, що справу доктора Янга було "суворіше розглянуто" відповідно до закону і що його судові та консульські права було дотримано.
Доповнення
Доктора Яна, який раніше працював у Міністерстві державної безпеки Китаю, прозвали "торговцем демократією", але в його статтях часто уникалася пряма критика уряду, вказує видання.
Він жив у Нью-Йорку, але в січні 2019 року вирушив до Гуанчжоу зі своєю дружиною та її дитиною (обидва громадяни Китаю) за візовим режимом, коли його перехопили в аеропорту. З того часу справа 58-річного чоловіка здебільшого розгорталася за зачиненими дверима, включаючи секретний суд у 2021 році.