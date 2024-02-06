В Китае ввстралийский писатель получил смертный приговор с отсрочкой

Австралийский писатель Ян Хэнцзюнь получил от китайского суда смертный приговор с отсрочкой через пять лет после того, как его арестовали по обвинению в шпионаже, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По словам австралийских чиновников, приговор может быть заменен на пожизненное заключение через два года.

Доктор Ян - ученый и писатель, который писал блог о государственных делах Китая - отвергает обвинения, которые не были обнародованы.

Правительство Австралии заявляет, что оно "шокировано" результатом.

Это произошло после знаменательного визита в Китай премьер-министра Энтони Албаниза в конце прошлого года, целью которого было улучшение отношений, которые ухудшались в последние годы.

Министр иностранных дел страны Пенни Вонг вызвала посла Китая в Австралии для объяснений и в понедельник заявила, что правительство "сообщит" о своем ответе Пекину "самыми решительными словами".

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сообщил журналистам, что дело доктора Янга было "строже рассмотрено" в соответствии с законом и что его судебные и консульские права были соблюдены.

Дополнение

Доктора Яна, который ранее работал в Министерстве государственной безопасности Китая, прозвали "торговцем демократией", но в его статьях часто избегалась прямая критика правительства, указывает издание.

Он жил в Нью-Йорке, но в январе 2019 года отправился в Гуанчжоу со своей женой и ее ребенком (оба граждане Китая) по визовому режиму, когда его перехватили в аэропорту. С тех пор дело 58-летнего мужчины в основном разворачивалось за закрытыми дверями, включая секретный суд в 2021 году.