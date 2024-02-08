Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та ясна, ми відіграли конструктивну роль - МЗС КНР
Київ • УНН
Китай заявив, що його позиція щодо "української кризи", як у Китаї називають війну, послідовна та ясна
Китай не повідомив, чи візьме участь у мирному саміті, ініційованому Україною, у Швейцарії, але вважає, що відіграв "конструктивну роль", "виступаючи за припинення боротьби та політичне врегулювання кризи", заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу 7 лютого, пише УНН.
Речник МЗС Китаю прямо не відповів на запитання з проводу того, що швейцарський уряд збирається найближчим часом провести мирну конференцію щодо війни рф проти України і чи має намір Китай відвідати її.
Позиція Китаю щодо української кризи (так у Китаї називають війну – ред.) послідовна та ясна. Ми відіграли конструктивну роль у відстоюванні припинення боротьби та політичного врегулювання кризи. Ми продовжимо просувати мирні переговори та працювати над політичним врегулюванням кризи по-своєму.
Голова МЗС Швейцарії сподівається, що Китай може "допомогти" в мирних переговорах по Україні07.02.24, 12:00 • 32832 перегляди