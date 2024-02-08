Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и ясна, мы сыграли конструктивную роль - МИД КНР

Китай не сообщил, примет ли участие в мирном саммите, инициированном Украиной, в Швейцарии, но считает, что сыграл "конструктивную роль", "выступая за прекращение борьбы и политическое урегулирование кризиса", заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 7 февраля, пишет УНН.

Представитель МИД Китая прямо не ответил на вопрос о том, что швейцарское правительство собирается в ближайшее время провести мирную конференцию по войне рф против Украины и намерен ли Китай посетить её.

Позиция Китая по украинскому кризису (так в Китае называют войну - ред.) последовательная и ясная. Мы сыграли конструктивную роль в отстаивании прекращения борьбы и политического урегулирования кризиса. Мы продолжим продвигать мирные переговоры и работать над политическим урегулированием кризиса по-своему - сказал Ван Вэньбинь.

Глава МИД Швейцарии надеется, что Китай может "помочь" в мирных переговорах по Украине