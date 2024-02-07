Глава МИД Швейцарии надеется, что Китай может "помочь" в мирных переговорах по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в среду, что надеется, что Китай "поможет нам" в мирных переговорах, после того, как в прошлом месяце Швейцария согласилась провести Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Украина заявила, что пригласила главу Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном саммите мира с участием мировых лидеров в Швейцарии, чтобы найти пути прекращения войны, когда рф вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

По просьбе Президента Украины Владимира Зеленского нейтральная Швейцария согласилась провести мероприятие, но дата и место еще не определены.

Китай поддерживает тесные связи с россией, воздерживаясь от критики ее вторжения в Украину, но также заявил, что суверенитет и территориальную целостность всех стран необходимо уважать, и предложил свою помощь в посредничестве в конфликте, пишет издание.

На вопрос Кассиса на пресс-конференции в Пекине о том, ответил ли Китай на приглашение на саммит, ответил: "Это конференция очень высокого уровня, мы не можем ожидать немедленного ответа".

Си Цзиньпин и президент россии владимир путин объявили о партнерстве "без ограничений" в Пекине лишь за три недели до российского вторжения, почти два года назад. С тех пор Китай резко увеличил импорт энергоносителей из россии.

Я заинтересован в получении помощи от Китая, потому что у Китая прекрасные отношения с россией - сказал Кассис.

Пока Китай не сообщил, примет ли он участие в мирном саммите или нет.

"Мы продолжим по-своему продвигать мирные переговоры и добиваться политического урегулирования кризиса", - заявил отдельно представитель министерства иностранных дел Китая на очередной пресс-конференции в среду.

Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны