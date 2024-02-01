Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны

Китай сообщил Украине, что их двусторонние отношения могут пострадать из-за того, что Киев объявил более десятка китайских компаний международными спонсорами войны. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на украинские анонимные источники, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными чиновниками украинского правительства, сообщили два анонимных источника агентства.

Украина включила 48 компаний во всем мире, в том числе 14 из Китая, в список "международных спонсоров войны", деятельность способствует военной машине Кремля.

Посол сказал, что все это (ситуация с черным списком) может негативно сказаться на наших отношениях, - сообщил один из источников.

Второй источник предположил, что Пекин может связать этот вопрос с закупками Китаем украинского зерна.

До полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и остается важным потребителем украинского зерна, масла и железной руды.

Дополнение

Издание отмечает, что хотя Китай рассматривается как союзник кремля, Украина старалась не раздражать вторую по величине экономику мира на протяжении всей войны с москвой, и она неоднократно призывала Пекин присоединиться к дипломатическим усилиям Киева по установлению мира.

Украина продвигает свой план мира на серии международных встреч на высшем уровне. Китай присутствовал на одной из встреч в Джидде в прошлом году, но с тех пор воздерживается от участия.

Во вторник Китай заявил, что заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун встретился с послом Украины в Пекине и обменялся мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, а также, что Сунь заявил, что страны должны уважать и искренне относиться друг к другу.

Напомним

После начала войны Китай расширил торговлю с москвой в таких секторах, как нефть и газ, которые являются основным источником доходов москвы.

В октябре прошлого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейшие нефтегазовые китайские компании.