Reuters: Пекін тисне на Україну через китайські компанії які є в переліку спонсорів війни
Київ • УНН
Китай попередив Україну, що визначення китайських компаній спонсорами війни може негативно вплинути на двосторонні відносини.
Китай повідомив Україні, що їхні двосторонні відносини можуть постраждати через те, що Київ оголосив понад десяток китайських компаній міжнародними спонсорами війни. Про це повідомляє Reuters посилаючись на українські анонімні джерала, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання, попередження було передано Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю в Києві з високопосадовцями українського уряду, повідомили два анонімні джерела агентства.
Україна включила 48 компаній у всьому світі, у тому числі 14 з Китаю, до списку "міжнародних спонсорів війни", діяльність сприяє військовій машині Кремля.
Посол сказав, що все це (ситуація з чорним списком) може негативно позначитися на наших відносинах,
Друге джерело припустило, що Пекін може пов'язати це питання із закупівлями Китаєм українського зерна.
До повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України і залишається важливим споживачем українського зерна, олії та залізняку.
Доповнення
Видання зазначає, що хоча Китай розглядається як союзник кремля, Україна намагалася не роздратувати другу за величиною економіку світу протягом усієї війни з москвою, і вона неодноразово закликала Пекін приєднатися до дипломатичних зусиль Києва щодо встановлення миру.
Україна просуває свій план миру на серії міжнародних зустрічей на найвищому рівні. Китай був присутній на одній із зустрічей у Джідді минулого року, але відтоді утримується від участі.
У вівторок Китай заявив, що заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун зустрівся з послом України в Пекіні й обмінявся думками з питань, що становлять спільний інтерес, а також, що Сунь заявив, що країни повинні поважати і щиро ставитися одна до одної.
Нагадаємо
Після початку війни Китай розширив торгівлю з москвою в таких секторах, як нафта та газ, які є основним джерелом доходів москви.
У жовтні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові китайські компанії.