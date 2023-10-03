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Три найбільші нафтогазові компанії Китаю визнані спонсорами війни - НАЗК

Три найбільші нафтогазові компанії Китаю визнані спонсорами війни - НАЗК

Київ • УНН

 • 759531 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові китайські компанії. Про це повідомила пресслужба Агентства, передає УНН.

Цитата

“Три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з рф та фінансувати стратегічну галузь росії сплатою своїх значних податків”, — пояснили своє рішення у повідомленні.

Деталі

Йдеться про компанії China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC).

China National Petroleum Corporation — найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу.

У НАЗК говорять, що вона має значну інтеграцію з найбільшими компаніями росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста. Серед спільних проєктів ВАТ “Ямал СПГ”, “Арктик СПГ-2”, газопровід “Сила Сибіру”, нафтопровід “Сковородино-Мохе-Дацин”.

Володіючи часткою компаній в рф, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. Крім того, у вересні 2022 року “Газпром” і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль попри введені санкції.

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Sinopec Group — це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

У НАЗК нагадують, що у березні 2022 року представник Sinopec заявив, що вони продовжуватимуть купувати нафту та газ у росії, навіть якщо західні демократії посилять санкції у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Корпорація володіє 10% відсотками акцій ПАТ “Сибур Холдинг”. Sinopec через підконтрольну “Соихл Гонконг Холдинг Лимитед” також володіє часткою 40% у ТОВ “Амурский газохимический комплекс”.

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CNOOC Group є третьою за величиною національною нафтовою компанією Китаю після CNPC та Sinopec. Воодночас, вона є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

Дочірня компанія CNOOC Limited і CNPC мають по 10% акцій у проекті “Арктик СПГ-2”, що розташований у рф. CNOOC постійно нарощує співпрацю з росією і продовжила це робити після початку повномасштабного вторгнення. У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу на плавучій основі гравітаційного типу, так званий “плавучий завод”, проекту “Арктик СПГ-2”. Участь у його відкритті брав особисто президент країни-агресорки владімір путін.

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Важливість цього проекту для росії полягає у тому, що він є “перепусткою за кордон”, оскільки зріджений газ не попадає під санкції, наголошують у НАЗК.

Довідково

НАЗК — орган, відповідальний за систему комплаєнсу у приватному секторі.

Їхній список “Міжнародних спонсорів війни” на порталі “Війна і санкції” є потужним репутаційним інструментом у міжнародному вимірі.

Одним з “важелів тиску” платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Тож для світових компаній перебування у переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.

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