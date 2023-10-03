Три найбільші нафтогазові компанії Китаю визнані спонсорами війни - НАЗК

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“Три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з рф та фінансувати стратегічну галузь росії сплатою своїх значних податків”, — пояснили своє рішення у повідомленні.

Деталі

Йдеться про компанії China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC).

China National Petroleum Corporation — найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу.

У НАЗК говорять, що вона має значну інтеграцію з найбільшими компаніями росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста. Серед спільних проєктів ВАТ “Ямал СПГ”, “Арктик СПГ-2”, газопровід “Сила Сибіру”, нафтопровід “Сковородино-Мохе-Дацин”.

Володіючи часткою компаній в рф, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. Крім того, у вересні 2022 року “Газпром” і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль попри введені санкції.

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Sinopec Group — це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

У НАЗК нагадують, що у березні 2022 року представник Sinopec заявив, що вони продовжуватимуть купувати нафту та газ у росії, навіть якщо західні демократії посилять санкції у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Корпорація володіє 10% відсотками акцій ПАТ “Сибур Холдинг”. Sinopec через підконтрольну “Соихл Гонконг Холдинг Лимитед” також володіє часткою 40% у ТОВ “Амурский газохимический комплекс”.

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CNOOC Group є третьою за величиною національною нафтовою компанією Китаю після CNPC та Sinopec. Воодночас, вона є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

Дочірня компанія CNOOC Limited і CNPC мають по 10% акцій у проекті “Арктик СПГ-2”, що розташований у рф. CNOOC постійно нарощує співпрацю з росією і продовжила це робити після початку повномасштабного вторгнення. У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу на плавучій основі гравітаційного типу, так званий “плавучий завод”, проекту “Арктик СПГ-2”. Участь у його відкритті брав особисто президент країни-агресорки владімір путін.

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Важливість цього проекту для росії полягає у тому, що він є “перепусткою за кордон”, оскільки зріджений газ не попадає під санкції, наголошують у НАЗК.

Довідково

НАЗК — орган, відповідальний за систему комплаєнсу у приватному секторі.

Їхній список “Міжнародних спонсорів війни” на порталі “Війна і санкції” є потужним репутаційним інструментом у міжнародному вимірі.

Одним з “важелів тиску” платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Тож для світових компаній перебування у переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.