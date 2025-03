НАЗК призупинило статус “спонсора війни” для ОТР Bank та ще п’яти грецьких-компаній перевізників: названо причину

Цитата

“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупиняє статус 5 грецьких компаній-перевізників — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з російською федерацією”, — йдеться у повідомленні національної агенції з питань запобігання корупції.

Деталі

Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості росії продовжувати війну.

Варто відзначити, що НАЗК не виключила компанії зі списку “Міжнародні спонсори війни” зі свого порталу “Війна і санкції”, а визначила для цих 6 компаній особливий статус — “тимчасово призупинений”.

Остаточне виключення їх з переліку залежатиме від виконання умов поставлених НАЗК.

До переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank потрапив навесні цього року. А п’ятьом грецьким компаніям-перевізникам статус підтримки агресора поновили влітку.

В НАЗК наголосили, що вони завжди відкриті до співпраці з міжнародним бізнесом та готові провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку.

Довідково

НАЗК — орган, відповідальний за систему комплаєнсу у приватному секторі.

Їхній список “Міжнародних спонсорів війни” на порталі “Війна і санкції” є потужним репутаційним інструментом у міжнародному вимірі.

Одним з “важелів тиску” платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Тож для світових компаній перебування у переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.