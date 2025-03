НАПК приостановило статус "спонсора войны" для ОТР Bank и еще пяти греческих-компаний перевозчиков: названо причину

Цитата

“Национальное агентство по предупреждению коррупции приостанавливает статус 5 греческих компаний-перевозчиков — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD и венгерского OTP Bank в перечне международных спонсоров войны. Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с российской федерацией”, — говорится в сообщении национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Детали

Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности россии продолжать войну.

Стоит отметить, что НАПК не исключила компании из списка “Международные спонсоры войны” со своего портала “Война и санкции”, а определила для этих 6 компаний особый статус — “временно приостановленный”.

Окончательное исключение их из перечня будет зависеть от выполнения условий поставленных НАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны

В перечень международных спонсоров войны венгерский OTP Bank попал весной этого года. А пяти греческим компаниям-перевозчикам статус поддержки агрессора восстановили летом.

В НАПК отметили, что они всегда открыты к сотрудничеству с международным бизнесом и готовы провести консультации относительно шагов, необходимых для исключения из перечня.

Справочно

НАПК — орган, ответственный за систему комплаенса в частном секторе.

Их список “Международных спонсоров войны” на портале “Война и санкции” является мощным репутационным инструментом в международной среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До ноября НАПК будет иметь доступ к 82% данных деклараций в автоматическом режиме — Новиков

Одним из “рычагов давления” платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Поэтому для мировых компаний пребывание в перечне становится хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором.