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Китай "домалював" собі на карті російські території: кремль це дратує, але скаржитись не може - ЗМІ

Китай "домалював" собі на карті російські території: кремль це дратує, але скаржитись не може - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Китай "прималював" собі на мапі частину російського острова та Індійських територій. У кремлі заявили про "відсутність претензій", на відміну від Індії, яка офіційно обурилась. Аналітики це пояснюють економічною залежністю рф від Пекіна через санкції і наголошують, що насправді москві є, про що турбуватися, пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Китай опублікував карту, на якій російський острів на річці Амур, позначений як китайська територія. На географічній карті, розробленій державним картографічним сервісом Китаю, і опублікований китайськими ЗМІ, острів Великий Уссурійський показаний як частина Китаю.

росія та Китай сперечалися щодо приналежності з 1860-х років. У 2008 році, згідно з договором, дві країни погодилися розділити острів приблизно навпіл – західна частина острова загальною площею 250 кв. км мала відійти Китаю, а решта, розміром 174 кв. км – росії. Проте карта, яка, як стверджується, була схвалена Пекіном і опублікована у понеділок Міністерством природних ресурсів Китаю, показує весь острів як територію Китаю.

"Кремль, безумовно, приділяє пильну увагу китайським картам, особливо офіційним, які стверджують, що російська територія насправді належить Китаю", - сказав професор Школи політики Schar та американського університету Джорджа Мейсона Марк Кац.

Професор нагадав, що незадовго до початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, лідери росії та Китаю підписали угоду про «безмежне партнерство». Але Китай відмежувався від явної підтримки росії у війні проти України, заявив про «нейтралітет» і публічно закликає до укладення миру.

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Доцент історії Корнельського університету та директор відділу викладання й навчання Корнельського університету у Вашингтоні Девід Сілбі розповів, що нова карта не зовсім порушує угоду 2008 року. В інтерв’ю Newsweek він говорить, що «це як дати маленького стусана» росії – «нічого надто серйозного, але дратує достатньо, щоб мати значення».

Але, як каже професор Кац, путін безсилий перед Китаєм, який претендує на його території. Він "не в змозі голосно скаржитися з цього приводу, оскільки москва стала надзвичайно залежною від економічних відносин з Китаєм в результаті західних санкцій".

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У четвер, 31 серпня мзс росії заявило, що у росії та Китаю «відсутні взаємні територіальні претензії».

«російська та китайська сторони дотримуються єдиної позиції щодо того, що прикордонне питання між нашими країнами остаточно вирішено», – цитують заяву речниці російського мзс марії захарової росЗМІ.

За її словами, делімітація та демаркація кордону між росією та Китаєм була завершена по всій довжині, майже 4300 кілометрів, «у тому числі у 2008 році на острові Великий Уссурійський».

Крім російської території, китайська карта зарахувала до китайських володінь частини Індійського штату Аруначал-Прадеш і прикордонний регіон Аксай Чін.

Реакція Індії докорінно відрізнялася. У вівторок Індія заявила, що подала офіційний протест Китаю через карту, а міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар назвав претензії на територію Індії «абсурдними», зазначає Newsweek.

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Девід Сілбі говорить журналу Newsweek, що «китайці люблять використовувати карти як підтвердження свого авторитету та влади», або для того, щоб нагадати, «що вони хочуть мати».

«Останніми відомими прикладами є опубліковані ними карти з дев’ятьма штрихами, які претендують на величезні ділянки території в Південнокитайському морі», – нагадує він.

Аналітики, з якими розмовляло Сінгапурське національне телебачення Channel New Asia (CNA), кажуть, що публікацію мапи зі спірними територіями у Південнокитайському морі та великими частинам Індії і росії Китай, імовірно, пов'язує до майбутніх міжнародних зустрічей.

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Марк Кац в інтерв’ю часопису Newsweek каже, що Китай діє обережно, на відміну від росії. Або він просто не готовий діяти рішуче саме зараз, чекаючи на кращий момент.

«Перемальовувати карту на папері — це не те ж саме, що намагатися силоміць відібрати територію, як це намагалася зробити росія в Україні. Також Пекін, схоже, не намагатиметься зробити щось подібне зараз».

Але, на його думку, росії все ж є, про що турбуватися.

«москва має бути стурбована тим, що за цією відносно невеликою китайською територіальною претензією, яка висувається, незважаючи на попередню угоду, може прийти більша», – каже американський експерт.

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