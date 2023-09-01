Китай "домалював" собі на карті російські території: кремль це дратує, але скаржитись не може - ЗМІ

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Китай опублікував карту, на якій російський острів на річці Амур, позначений як китайська територія. На географічній карті, розробленій державним картографічним сервісом Китаю, і опублікований китайськими ЗМІ, острів Великий Уссурійський показаний як частина Китаю.

росія та Китай сперечалися щодо приналежності з 1860-х років. У 2008 році, згідно з договором, дві країни погодилися розділити острів приблизно навпіл – західна частина острова загальною площею 250 кв. км мала відійти Китаю, а решта, розміром 174 кв. км – росії. Проте карта, яка, як стверджується, була схвалена Пекіном і опублікована у понеділок Міністерством природних ресурсів Китаю, показує весь острів як територію Китаю.

"Кремль, безумовно, приділяє пильну увагу китайським картам, особливо офіційним, які стверджують, що російська територія насправді належить Китаю", - сказав професор Школи політики Schar та американського університету Джорджа Мейсона Марк Кац.

Професор нагадав, що незадовго до початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, лідери росії та Китаю підписали угоду про «безмежне партнерство». Але Китай відмежувався від явної підтримки росії у війні проти України, заявив про «нейтралітет» і публічно закликає до укладення миру.

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Доцент історії Корнельського університету та директор відділу викладання й навчання Корнельського університету у Вашингтоні Девід Сілбі розповів, що нова карта не зовсім порушує угоду 2008 року. В інтерв’ю Newsweek він говорить, що «це як дати маленького стусана» росії – «нічого надто серйозного, але дратує достатньо, щоб мати значення».

Але, як каже професор Кац, путін безсилий перед Китаєм, який претендує на його території. Він "не в змозі голосно скаржитися з цього приводу, оскільки москва стала надзвичайно залежною від економічних відносин з Китаєм в результаті західних санкцій".

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У четвер, 31 серпня мзс росії заявило, що у росії та Китаю «відсутні взаємні територіальні претензії».

«російська та китайська сторони дотримуються єдиної позиції щодо того, що прикордонне питання між нашими країнами остаточно вирішено», – цитують заяву речниці російського мзс марії захарової росЗМІ.

За її словами, делімітація та демаркація кордону між росією та Китаєм була завершена по всій довжині, майже 4300 кілометрів, «у тому числі у 2008 році на острові Великий Уссурійський».

Крім російської території, китайська карта зарахувала до китайських володінь частини Індійського штату Аруначал-Прадеш і прикордонний регіон Аксай Чін.

Реакція Індії докорінно відрізнялася. У вівторок Індія заявила, що подала офіційний протест Китаю через карту, а міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар назвав претензії на територію Індії «абсурдними», зазначає Newsweek.

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Девід Сілбі говорить журналу Newsweek, що «китайці люблять використовувати карти як підтвердження свого авторитету та влади», або для того, щоб нагадати, «що вони хочуть мати».

«Останніми відомими прикладами є опубліковані ними карти з дев’ятьма штрихами, які претендують на величезні ділянки території в Південнокитайському морі», – нагадує він.

Аналітики, з якими розмовляло Сінгапурське національне телебачення Channel New Asia (CNA), кажуть, що публікацію мапи зі спірними територіями у Південнокитайському морі та великими частинам Індії і росії Китай, імовірно, пов'язує до майбутніх міжнародних зустрічей.

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Марк Кац в інтерв’ю часопису Newsweek каже, що Китай діє обережно, на відміну від росії. Або він просто не готовий діяти рішуче саме зараз, чекаючи на кращий момент.

«Перемальовувати карту на папері — це не те ж саме, що намагатися силоміць відібрати територію, як це намагалася зробити росія в Україні. Також Пекін, схоже, не намагатиметься зробити щось подібне зараз».

Але, на його думку, росії все ж є, про що турбуватися.

«москва має бути стурбована тим, що за цією відносно невеликою китайською територіальною претензією, яка висувається, незважаючи на попередню угоду, може прийти більша», – каже американський експерт.