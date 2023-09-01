Детали

Китай опубликовал карту, на которой российский остров на реке Амур, обозначен как китайская территория. На географической карте, разработанной государственным картографическим сервисом Китая, и опубликованной китайскими СМИ, остров Большой Уссурийский показан как часть Китая.

россия и Китай спорили о принадлежности с 1860-х годов. В 2008 году, согласно договору, две страны согласились разделить остров примерно пополам – западная часть острова общей площадью 250 кв. км должна была отойти Китаю, а остальная, размером 174 кв. км – россии. Однако карта, которая, как утверждается, была одобрена Пекином и опубликована в понедельник Министерством природных ресурсов Китая, показывает весь остров как территорию Китая.

"кремль, безусловно, уделяет пристальное внимание китайским картам, особенно официальным, которые утверждают, что российская территория на самом деле принадлежит Китаю", - сказал профессор Школы политики Schar и американского университета Джорджа Мейсона Марк Кац.

Профессор напомнил, что незадолго до начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, лидеры россии и Китая подписали соглашение о «безграничном партнерстве». Но Китай отмежевался от явной поддержки россии в войне против Украины, заявил о «нейтралитете» и публично призывает к заключению мира.

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Доцент истории Корнельского университета и директор отдела преподавания и обучения Корнельского университета в Вашингтоне Дэвид Силби рассказал, что новая карта не совсем нарушает соглашение 2008 года. В интервью Newsweek он говорит, что «это как дать маленький пинок» россии – «ничего слишком серьезного, но раздражает достаточно, чтобы иметь значение».

Но, как говорит профессор Кац, путин бессилен перед Китаем, который претендует на его территории. Он "не в состоянии громко жаловаться по этому поводу, поскольку москва стала чрезвычайно зависимой от экономических отношений с Китаем в результате западных санкций".

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В четверг, 31 августа мид россии заявил, что у россии и Китая «отсутствуют взаимные территориальные претензии».

«российская и китайская стороны придерживаются единой позиции относительно того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно решен», – цитируют заявление пресс-секретаря российского мида марии захаровой росСМИ.

По ее словам, делимитация и демаркация границы между россией и Китаем была завершена по всей длине, почти 4300 километров, «в том числе в 2008 году на острове Большой Уссурийский».

Помимо российской территории, китайская карта причислила к китайским владениям части Индийского штата Аруначал-Прадеш и приграничный регион Аксай Чин.

Реакция Индии в корне отличалась. Во вторник Индия заявила, что подала официальный протест Китаю из-за карты, а министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар назвал претензии на территорию Индии«абсурдными», отмечает Newsweek.

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Дэвид Силби говорит журналу Newsweek, что «китайцы любят использовать карты как подтверждение своего авторитета и власти», или для того, чтобы напомнить, «что они хотят иметь».

«Последними известными примерами являются опубликованные ими карты с девятью штрихами, которые претендуют на огромные участки территории в Южнокитайском море», – напоминает он.

Аналитики, с которыми беседовало Сингапурское национальное телевидение Channel New Asia (CNA), говорят, что публикацию карты со спорными территориями в Южно-Китайском море и большими частям Индии и россии Китай, вероятно, связывает с предстоящими международными встречами.

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Марк Кац в интервью журналу Newsweek говорит, что Китай действует осторожно, в отличие от россии. Или он просто не готов действовать решительно именно сейчас, ожидая лучшего момента.

«Перерисовывать карту на бумаге — это не то же самое, что пытаться силой отобрать территорию, как это пыталась сделать россия в Украине. Также Пекин, похоже, не будет пытаться сделать нечто подобное сейчас».

Но, по его мнению, россии все же есть, о чем беспокоиться.

«москва должна быть обеспокоена тем, что за этой относительно небольшой китайской территориальной претензией, которая выдвигается, несмотря на предварительное соглашение, может прийти более крупная», – говорит американский эксперт.

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