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Китай намагається претендувати на територію, перейменовуючи місця в Гімалайському регіоні. Індія категорично проти

Китай намагається претендувати на територію, перейменовуючи місця в Гімалайському регіоні. Індія категорично проти

Київ • УНН

 • 1556877 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Індія різко відреагувала на спроби Китаю перейменувати місця у північно-східному штаті Аруначал-Прадеш і заявила, що "категорично відкидає" цей крок. Про це пише ВВС, інформує УНН.

Деталі

Штат був і завжди буде "невід'ємною частиною Індії", заявив у вівторок офіційний представник міністерства закордонних справ Аріндам Багчі.

Його коментарі пролунали після повідомлень про те, що Китай перейменував 11 місць вздовж спірного прикордонного Гімалайського регіону в штаті.

Остання напруженість почалася після того, як 1 квітня міністерство цивільних справ Китаю оголосило, що воно "стандартизувало деякі географічні назви в Південному Тибеті".

Сюди входили гірські вершини, житлові райони, річки та місто неподалік столиці штату Ітанагар.

Представник міністерства закордонних справ Китаю заявила, що зміна назви "повністю входить до сфери суверенітету Китаю".

"Південний регіон Тибету є територією Китаю", — заявила офіційний представник Мао Нін на регулярному брифінгу для ЗМІ в Пекіні у вівторок.

Контекст

Китай та Індія поділяють спірний де-факто кордон протяжністю 3440 км, званий лінією фактичного контролю, або ЛФК, яка погано розмежована. Наявність річок, озер та снігових покривів означає, що лінія може зміститися.

Це також не вперше, коли Пекін перейменовує місця в штаті, що викликає гнівну реакцію з боку Індії.

Пекін вперше спробував перейменувати шість районів в Аруначал-Прадеш у 2017 році, що було сприйнято як "відплату" за візит Далай-лами. Тибетський духовний лідер відвідав цей регіон на початку квітня того ж року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Індія розгорне нові балістичні ракети вздовж кордону з Китаєм та Пакистаном

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