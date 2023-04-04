Китай пытается претендовать на территорию, переименовывая места в Гималайском регионе. Индия категорически против
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Индия резко отреагировала на попытки Китая переименовать места в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш и заявила, что "категорически отвергает" этот шаг. Об этом пишет BBC, информирует УНН.
Детали
Штат был и всегда будет "неотъемлемой частью Индии", заявил во вторник официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.
Его комментарии прозвучали после сообщений о том, что Китай переименовал 11 мест вдоль спорного пограничного Гималайского региона в штате.
Последняя напряженность началась после того, как 1 апреля министерство гражданских дел Китая объявило, что оно "стандартизировало некоторые географические названия в Южном Тибете".
Сюда входили горные вершины, жилые районы, реки и город недалеко от столицы штата Итанагар.
Представитель министерства иностранных дел Китая заявила, что изменение названия "полностью входит в сферу суверенитета Китая".
"Южный регион Тибета является территорией Китая", — заявила официальный представитель Мао Нин на регулярном брифинге для СМИ в Пекине во вторник.
Контекст
Китай и Индия разделяют спорную де-факто границу протяженностью 3440 км, называемую Линией фактического контроля, или ЛФК, которая плохо разграничена. Наличие рек, озер и снежных покровов означает, что линия может смещаться.
Это также не первый раз, когда Пекин переименовывает места в штате, что вызывает гневную реакцию со стороны Индии.
Пекин впервые попытался переименовать шесть районов в Аруначал-Прадеш в 2017 году, что было воспринято как "возмездие" за визит Далай-ламы. Тибетский духовный лидер посетил этот регион в начале апреля того же года.
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