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Індія розгорне нові балістичні ракети вздовж кордону з Китаєм та Пакистаном

Індія розгорне нові балістичні ракети вздовж кордону з Китаєм та Пакистаном

Київ • УНН

 • 418236 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство оборони Індії схвалило закупівлю для індійських збройних сил близько 120 балістичних ракет "Пралай" та планує розгорнути їх на кордонах з Пакистаном та Китаєм. Про це повідомляє видання Ani, інформує УНН.

Цитата

"На нараді високого рівня у міністерстві оборони було схвалено придбання близько 120 ракет для збройних сил та їх розміщення вздовж кордонів", - заявив співрозмовник агентства.

Деталі

Зазначається, що балістична ракета "Пралай" здатна вражати цілі віддалення від 150 до 500 кілометрів і нести боєголовку з вагою від 350 до 700 кілограмів. Ракету можна запустити з мобільної установки.

Довідка

"Пралай" являє собою твердопаливну керовану балістичну ракету ближньої дії земля-поверхня для використання на полі бою. Ракета створена на базі Prithvi Defense Vehicle з Індійської програми протиракетної оборони.

Доповнення

Міністерство оборони країни заявило, що Індія в жовтні успішно випробувала балістичну ракету, запущену зі свого першого вітчизняного атомного підводного човна INS Arihant. 

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