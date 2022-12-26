Індія розгорне нові балістичні ракети вздовж кордону з Китаєм та Пакистаном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство оборони Індії схвалило закупівлю для індійських збройних сил близько 120 балістичних ракет "Пралай" та планує розгорнути їх на кордонах з Пакистаном та Китаєм. Про це повідомляє видання Ani, інформує УНН.
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"На нараді високого рівня у міністерстві оборони було схвалено придбання близько 120 ракет для збройних сил та їх розміщення вздовж кордонів", - заявив співрозмовник агентства.
Деталі
Зазначається, що балістична ракета "Пралай" здатна вражати цілі віддалення від 150 до 500 кілометрів і нести боєголовку з вагою від 350 до 700 кілограмів. Ракету можна запустити з мобільної установки.
Довідка
"Пралай" являє собою твердопаливну керовану балістичну ракету ближньої дії земля-поверхня для використання на полі бою. Ракета створена на базі Prithvi Defense Vehicle з Індійської програми протиракетної оборони.
Доповнення
Міністерство оборони країни заявило, що Індія в жовтні успішно випробувала балістичну ракету, запущену зі свого першого вітчизняного атомного підводного човна INS Arihant.