Боррель: санкції проти росії працюють

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"З моменту початку вторгнення в Україну ЄС запровадив 11 раундів дедалі жорсткіших санкцій проти росії. Дехто стверджує, що ці санкції не спрацювали. Це просто неправда. Протягом року вони вже суттєво обмежили можливості москви, викликавши фінансову напруженість, відрізавши країну від ключових ринків та значно погіршивши промисловий та технологічний потенціал росії. Щоб зупинити війну, нам потрібно дотримуватись обраного курсу", - зазначив Боррель.

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Зі слів голови дипломатії ЄС, обмежувальні заходи блоку, "висловлюючись технічно коректно, безпрецедентні за своїми масштабами і зосереджені на ключових секторах російської економіки, які мають вирішальне значення для зусиль москви". Окрім того, ЄС також запровадив заборони на поїздки та заморозив активи більш ніж 1500 фізичних та майже 250 юридичних осіб, нагадав європосадовець.

"Ці заходи мають сильний, відчутний вплив на російську економіку, попри величезні доходи від нафти і газу, які росія використовувала як буфер у перший рік вторгнення. І їх наслідки згодом посилюватимуться, оскільки ці заходи мають довгостроковий вплив на бюджет росії, а також на її промислову та технологічну базу", - вказав Боррель.

"Перспективи на 2023 залишаються похмурими. (...) Зросли лише державні витрати, пов'язані з військовими зусиллями, тобто витрати на оборону", - зауважив голова дипломатії ЄС.

При цьому він вказав, що, за оцінками МЕА, загальні доходи росії від нафти знизилися на 27% порівняно з роком раніше. Що стосується газу, "власне рішення росії скоротити потоки та рішучі зусилля ЄС щодо диверсифікації призвели до різкого падіння обсягів", додав Боррель.

"У першій половині 2022 через високі ціни на нафту і газ у росії був значний профіцит бюджету, але в наступні місяці він був стертий, і в 2022-му федеральний бюджет виявився дефіцитним. Очікується, що бюджетна ситуація погіршиться. Дані за січень-квітень 2023-го показали, що доходи федерального бюджету росії від нафти і газу, що становлять 45% російського бюджету в 2022 році, знизяться на 52%. Уряд намагається вирішити проблему спаду доходів, отримуючи високі дивіденди з державних підприємств і стягуючи додаткові податки з великого бізнесу, але це має свої власні витрати і навряд чи зможе компенсувати дефіцит бюджету", - вказав європосадовець.

Ситуація з державним боргом теж погіршується, додав він.

"Коротше кажучи: рішення росії напасти на Україну, очевидно, підштовхнуло російську економіку до ізоляції та занепаду", - заявив Боррель.

Тим часом, з його слів, росія намагається протистояти заходам ЄС. "У пошуках технологій та проміжних продуктів вона звертається до країн, які не вводять санкції. (...) росія також вживає заходів, які утруднили та зробили вихід іноземних компаній з російського ринку більш важким та дорогим", - зазначив він.

"Хоча сумнівно, що інші зможуть повністю заповнити простір, залишений на тлі санкцій ЄС, це наголошує на необхідності більш рішучих дій проти обходу санкцій ЄС. З цією метою ми активізуємо нашу взаємодію з ключовими третіми країнами, закликаючи їх уважно відстежувати та протидіти", - повідомив Боррель.

Доповнення

23 червня Європейський Союз ухвалив 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії через агресивну війну рф проти України.