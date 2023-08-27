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Боррель: санкции против россии работают

Боррель: санкции против россии работают

Киев • УНН

 • 2206058 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Введенные Европейским Союзом против российской федерации санкции работают, оказывая ощутимое влияние на российскую экономику, несмотря на огромные доходы от нефти и газа. Об этом в своем блоге написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 26 августа, пишет УНН.

Цитата

"С момента начала вторжения в Украину ЕС ввел 11 раундов все более жестких санкций против россии. Некоторые утверждают, что эти санкции не сработали. Это просто неправда. В течение года они уже существенно ограничили возможности москвы, вызвав финансовую напряженность, отрезав страну от ключевых рынков и значительно ухудшив промышленный и технологический потенциал россии. Чтобы остановить войну, нам нужно придерживаться выбранного курса", - отметил Боррель.

Детали

По словам главы дипломатии ЕС, ограничительные меры блока, "выражаясь технически корректно, беспрецедентны по своим масштабам и сосредоточены на ключевых секторах российской экономики, которые имеют решающее значение для усилий москвы". Кроме того, ЕС также ввел запреты на поездки и заморозил активы более чем 1500 физических и почти 250 юридических лиц, напомнил еврочиновник.

"Эти меры имеют сильное, ощутимое влияние на российскую экономику, несмотря на огромные доходы от нефти и газа, которые россия использовала как буфер в первый год вторжения. И их последствия со временем будут усиливаться, поскольку эти меры имеют долгосрочное влияние на бюджет россии, а также на ее промышленную и технологическую базу", - указал Боррель.

"Перспективы на 2023 год остаются мрачными. (...) Выросли только государственные расходы, связанные с военными усилиями, то есть расходы на оборону", - отметил глава дипломатии ЕС.

При этом он указал, что, по оценкам МЭА, общие доходы россии от нефти снизились на 27% по сравнению с годом ранее. Что касается газа, "собственно решение россии сократить потоки и решительные усилия ЕС по диверсификации привели к резкому падению объемов", добавил Боррель.

"В первой половине 2022 года из-за высоких цен на нефть и газ у россии был значительный профицит бюджета, но в последующие месяцы он был стерт, и в 2022-м федеральный бюджет оказался дефицитным. Ожидается, что бюджетная ситуация ухудшится. Данные за январь-апрель 2023-го показали, что доходы федерального бюджета россии от нефти и газа, составляющие 45% российского бюджета в 2022 году, снизятся на 52%. Правительство пытается решить проблему спада доходов, получая высокие дивиденды с государственных предприятий и взимая дополнительные налоги с крупного бизнеса, но это имеет свои собственные издержки и вряд ли сможет компенсировать дефицит бюджета", - указал еврочиновник.

Ситуация с государственным долгом тоже ухудшается, добавил он.

"Короче говоря: решение россии напасть на Украину, очевидно, подтолкнуло российскую экономику к изоляции и упадку", - заявил Боррель.

Между тем, по его словам, россия пытается противостоять мерам ЕС. "В поисках технологий и промежуточных продуктов она обращается к странам, которые не вводят санкции. (...) россия также принимает меры, которые затруднили и сделали выход иностранных компаний с российского рынка более трудным и дорогим", - отметил он.

"Хотя сомнительно, что другие смогут полностью заполнить пространство, оставленное на фоне санкций ЕС, это подчеркивает необходимость более решительных действий против обхода санкций ЕС. С этой целью мы активизируем наше взаимодействие с ключевыми третьими странами, призывая их внимательно отслеживать и противодействовать", - сообщил Боррель.

Дополнение

23 июня Европейский Союз принял 11-й пакет экономических и индивидуальных санкций против россии из-за агрессивной войны рф против Украины.

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