Деталі

кремль готує візит путіна до Китаю для участі у форумі «Один пояс, один шлях» у жовтні, за словами трьох людей, знайомих із цим питанням, які попросили не називати їхнього імені, оскільки питання є делікатним. путін прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході, повідомило одне з джерел.

Доповнення

путін не залишав росію з того часу, як суд у Гаазі оголосив ордер у березні, зауважує видання. Він пропустив саміт БРІКС у Південній Африці минулого тижня після того, як тамтешній уряд ясно дав зрозуміти, що йому доведеться підкоритися наказу МКС про його арешт як учаснику. Він також повідомив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що не буде присутнім на саміті «Групи двадцяти» наступного місяця, хоча Індія не є стороною, яка є учасником цього суду.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше цього місяця заявив, що розраховує прийняти путіна для переговорів у серпні. Натомість Ердоган планує наступного тижня поїхати до російського Сочі, щоб зустрітися з кремлівським лідером.

Прессекретар кремля дмитро пєсков, як вказано, не одразу відповів на прохання про коментарі. Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на запитання у неробочий час.

Після вторгнення в Україну путін їздив лише до сусідніх країн колишнього Радянського Союзу та до Ірану, який постачає дрони російської армії, вказує видання.