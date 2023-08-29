путін пропустить саміт G20 - Індія підтвердила
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російський президент володимир путін пропустить саміт G20 в Індії наступного місяця, замість себе відправить голову мзс рф сергія лаврова, повідомила у понеділок канцелярія прем'єр-міністра Нарендри Моді, пише УНН.
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В офісі Моді повідомили, що він розмовляв з путіним по телефону.
"Президент путін повідомив про неможливість взяти участь у саміті G20 у Нью-Делі 9-10 вересня 2023 року та повідомив, що росію представлятиме міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров", - ідеться у повідомленні.
Моді, як повідомили в офісі, "висловив розуміння рішення росії".
Доповнення
Раніше путін пропустив недавній саміт БРІКС у Південній Африці. Це сталося на тлі виданого у березні Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт путіна за обвинуваченням у воєнному злочині у незаконній депортації українських дітей.