путин пропустит саммит G20 - Индия подтвердила
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российский президент владимир путин пропустит саммит G20 в Индии в следующем месяце, вместо себя отправит главу мид рф сергея лаврова, сообщила в понедельник канцелярия премьер-министра Нарендры Моди, пишет УНН.
Детали
В офисе Моди сообщили, что он разговаривал с путиным по телефону.
"Президент путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года и сообщил, что россию будет представлять министр иностранных дел российской федерации сергей лавров", - говорится в сообщении.
Моди, как сообщили в офисе, "выразил понимание решения россии".
Дополнение
Ранее путин пропустил недавний саммит БРИКС в Южной Африке. Это произошло на фоне выданного в марте Международным уголовным судом ордера на арест путина по обвинению в военном преступлении в незаконной депортации украинских детей.