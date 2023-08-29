путин пропустит саммит G20 - Индия подтвердила

Детали

В офисе Моди сообщили, что он разговаривал с путиным по телефону.

"Президент путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года и сообщил, что россию будет представлять министр иностранных дел российской федерации сергей лавров", - говорится в сообщении.

Моди, как сообщили в офисе, "выразил понимание решения россии".

Дополнение

Ранее путин пропустил недавний саммит БРИКС в Южной Африке. Это произошло на фоне выданного в марте Международным уголовным судом ордера на арест путина по обвинению в военном преступлении в незаконной депортации украинских детей.