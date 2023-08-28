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Ердоган планує зустрітися з путіним наступного тижня у рф - Bloomberg

Ердоган планує зустрітися з путіним наступного тижня у рф - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, як очікується, зустрінеться з російським президентом володимиром путіним у росії наступного тижня, щоб обговорити поновлення "зернової угоди", з посиланням на двох турецьких чиновників повідомляє у понеділок Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ердоган, можливо, може поїхати до росії 8 вересня, перш ніж вирушити до Індії для участі у саміті «Групи двадцяти» у Нью-Делі, кажуть джерела. В адміністрації Туреччини відмовилися від коментарів Bloomberg.

Президент Туреччини, як вказано, хоче, щоб угода, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої росія вийшла минулого місяця, було відновлено. З того часу світові ціни на пшеницю стали нестабільними, особливо після того, як росія атакувала за допомогою дронів деяку українську інфраструктуру експорту сільськогосподарських культур, пише видання.

Як зазначається, путін та Ердоган підтримували контакти після вторгнення росії до України у 2022 році. За даними сайту кремля, цього року вони провели щонайменше 10 телефонних розмов, а також відеоконференцію, присвячену доставці російського ядерного палива до Туреччини у квітні.

Зустріч «невдовзі відбудеться», повідомив журналістам під час телефонної конференції у понеділок прессекретар кремля дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ. При цьому пєсков відмовився повідомити, коли це станеться.

Нагадаємо

Ердоган планував обговорити відновлення "зернової угоди" на особистій зустрічі з путіним у вересні.

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