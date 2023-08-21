Ердоган планує обговорити поновлення "зернової угоди" на особистій зустрічі з путіним у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує особисто обговорити відновлення "Чорноморської зернової ініціативи" з російським президентом володимиром путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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"У вересні в Індії пройде засідання G20. У США заплановано засідання Генеральної Асамблеї ООН. Ми обговоримо ("зернову угоду" - прим. Anadolu) з паном путіним, якщо з'явиться така можливість через щільний графік", - зазначив Ердоган.
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Турецький лідер торкнувся теми першого судна, яке вийшло з українського порту після припинення "зернової угоди" і перейшло Стамбульську протоку.
"Це судно, що вийшло з України, Одеси, не є зерновозом, це контейнер. Відповідну заяву зробило і наше Міністерство національної оборони. Наша основна мета тут – досягнення позитивної позиції росії щодо зернового коридору за допомогою телефонних розмов із паном путіним", - уточнив Ердоган.
Президент Туреччини анонсував також візит голови МЗС країни Хакана Фідана до росії найближчим часом. "Має значимість обговорення цього питання віч-на-віч. Так вдасться отримати набагато точніший результат", – підкреслив Ердоган.
Нагадаємо
17 липня речник кремля дмитро пєсков заявив про "фактичне припинення" дії "зернової угоди", посилаючись на нібито невиконання частини домовленостей щодо росії. рф заявила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в межах Чорноморської зернової ініціативи та розформування СЦК у Стамбулі. Після цього рф також відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.
Попри такі рішення офіційної москви, Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернової угоди без участі росії.
10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі.