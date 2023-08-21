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Эрдоган планирует обсудить возобновление "зерновой сделки" на личной встрече с путиным в сентябре

Эрдоган планирует обсудить возобновление "зерновой сделки" на личной встрече с путиным в сентябре

Киев • УНН

 • 1148159 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует лично обсудить возобновление "Черноморской зерновой инициативы" с российским президентом владимиром путиным в сентябре, если появится такая возможность, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Цитата

"В сентябре в Индии пройдет заседание G20. В США намечено заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Мы обсудим ("зерновую сделку" - прим. Anadolu) с господином путиным, если появится такая возможность в силу плотного графика", - отметил Эрдоган.

Детали

Турецкий лидер коснулся темы первого судна, вышедшего из украинского порта после прекращения "зерновой сделки" и перешедшего Стамбульский пролив.

"Это судно, вышедшее из Украины, Одессы, не является зерновозом, это контейнер. Соответствующее заявление сделало и наше Министерство национальной обороны. Наша основная цель здесь – достижение позитивной позиции россии по зерновому коридору посредством телефонных разговоров с господином путиным", - уточнил Эрдоган.

Президент Турции анонсировал также визит главы МИД страны Хакана Фидана в россию в ближайшее время. "Имеет значимость обсуждение этого вопроса лицом к лицу. Так удастся получить гораздо точный результат", – подчеркнул Эрдоган.

Напомним

17 июля спикер кремля дмитрий песков заявил о "фактическом прекращении" действия "зернового соглашения", ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении россии. рф заявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы и расформировании СЦК в Стамбуле. После этого рф также отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Несмотря на такие решения официальной москвы, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зернового соглашения без участия россии.

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.

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