Эрдоган планирует обсудить возобновление "зерновой сделки" на личной встрече с путиным в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует лично обсудить возобновление "Черноморской зерновой инициативы" с российским президентом владимиром путиным в сентябре, если появится такая возможность, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
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"В сентябре в Индии пройдет заседание G20. В США намечено заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Мы обсудим ("зерновую сделку" - прим. Anadolu) с господином путиным, если появится такая возможность в силу плотного графика", - отметил Эрдоган.
Детали
Турецкий лидер коснулся темы первого судна, вышедшего из украинского порта после прекращения "зерновой сделки" и перешедшего Стамбульский пролив.
"Это судно, вышедшее из Украины, Одессы, не является зерновозом, это контейнер. Соответствующее заявление сделало и наше Министерство национальной обороны. Наша основная цель здесь – достижение позитивной позиции россии по зерновому коридору посредством телефонных разговоров с господином путиным", - уточнил Эрдоган.
Президент Турции анонсировал также визит главы МИД страны Хакана Фидана в россию в ближайшее время. "Имеет значимость обсуждение этого вопроса лицом к лицу. Так удастся получить гораздо точный результат", – подчеркнул Эрдоган.
Напомним
17 июля спикер кремля дмитрий песков заявил о "фактическом прекращении" действия "зернового соглашения", ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении россии. рф заявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы и расформировании СЦК в Стамбуле. После этого рф также отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.
Несмотря на такие решения официальной москвы, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зернового соглашения без участия россии.
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.