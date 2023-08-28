Эрдоган планирует встретиться с путиным на следующей неделе в рф - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с российским президентом владимиром путиным в россии на следующей неделе, чтобы обсудить возобновление "зерновой сделки", со ссылкой на двух турецких чиновников сообщает в понедельник Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Эрдоган, возможно, может поехать в россию 8 сентября, прежде чем отправиться в Индию для участия в саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели, говорят источники. В администрации Турции отказались от комментариев Bloomberg.
Президент Турции, как указано, хочет, чтобы соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого россия вышла в прошлом месяце, было восстановлено. С тех пор мировые цены на пшеницу стали нестабильными, особенно после того, как россия атаковала с помощью дронов некоторую украинскую инфраструктуру экспорта сельскохозяйственных культур, пишет издание.
Как отмечается, путин и Эрдоган поддерживали контакты после вторжения россии в Украину в 2022 году. По данным сайта кремля, в этом году они провели не менее 10 телефонных разговоров, а также видеоконференцию, посвященную доставке российского ядерного топлива в Турцию в апреле.
Встреча «вскоре состоится», сообщил журналистам во время телефонной конференции в понедельник пресс-секретарь кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ. При этом песков отказался сообщить, когда это произойдет.
Напомним
Эрдоган планировал обсудить возобновление "зерновой сделки" на личной встрече с путиным в сентябре.