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Эрдоган планирует встретиться с путиным на следующей неделе в рф - Bloomberg

Эрдоган планирует встретиться с путиным на следующей неделе в рф - Bloomberg

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с российским президентом владимиром путиным в россии на следующей неделе, чтобы обсудить возобновление "зерновой сделки", со ссылкой на двух турецких чиновников сообщает в понедельник Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Эрдоган, возможно, может поехать в россию 8 сентября, прежде чем отправиться в Индию для участия в саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели, говорят источники. В администрации Турции отказались от комментариев Bloomberg.

Президент Турции, как указано, хочет, чтобы соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого россия вышла в прошлом месяце, было восстановлено. С тех пор мировые цены на пшеницу стали нестабильными, особенно после того, как россия атаковала с помощью дронов некоторую украинскую инфраструктуру экспорта сельскохозяйственных культур, пишет издание.

Как отмечается, путин и Эрдоган поддерживали контакты после вторжения россии в Украину в 2022 году. По данным сайта кремля, в этом году они провели не менее 10 телефонных разговоров, а также видеоконференцию, посвященную доставке российского ядерного топлива в Турцию в апреле.

Встреча «вскоре состоится», сообщил журналистам во время телефонной конференции в понедельник пресс-секретарь кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ. При этом песков отказался сообщить, когда это произойдет.

Напомним

Эрдоган планировал обсудить возобновление "зерновой сделки" на личной встрече с путиным в сентябре.

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