Детали

кремль готовит визит путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь» в октябре, по словам трех людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имени, поскольку вопрос является деликатным. путин принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии, сообщил один из источников.

Дополнение

путин не покидал россию с тех пор, как суд в Гааге объявил ордер в марте, отмечает издание. Он пропустил саммит БРИКС в Южной Африке на прошлой неделе после того, как тамошнее правительство ясно дало понять, что ему придется подчиниться приказу МУС о его аресте как участнику. Он также сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не будет присутствовать на саммите «Группы двадцати» в следующем месяце, хотя Индия не является стороной, которая является участником этого суда.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этом месяце заявил, что рассчитывает принять путина для переговоров в августе. Вместо этого Эрдоган планирует на следующей неделе поехать в российский Сочи, чтобы встретиться с кремлевским лидером.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков, как указано, не сразу ответил на просьбу о комментариях. Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на вопрос в нерабочее время.

После вторжения в Украину путин ездил только в соседние страны бывшего Советского Союза и в Иран, который поставляет дроны российской армии, отмечает издание.