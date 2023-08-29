путин собирается посетить Китай в первой поездке после ордера МКС - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российский диктатор владимир путин согласился совершить свою первую зарубежную поездку после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест - в Китай, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
кремль готовит визит путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь» в октябре, по словам трех людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имени, поскольку вопрос является деликатным. путин принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии, сообщил один из источников.
Дополнение
путин не покидал россию с тех пор, как суд в Гааге объявил ордер в марте, отмечает издание. Он пропустил саммит БРИКС в Южной Африке на прошлой неделе после того, как тамошнее правительство ясно дало понять, что ему придется подчиниться приказу МУС о его аресте как участнику. Он также сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не будет присутствовать на саммите «Группы двадцати» в следующем месяце, хотя Индия не является стороной, которая является участником этого суда.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этом месяце заявил, что рассчитывает принять путина для переговоров в августе. Вместо этого Эрдоган планирует на следующей неделе поехать в российский Сочи, чтобы встретиться с кремлевским лидером.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков, как указано, не сразу ответил на просьбу о комментариях. Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на вопрос в нерабочее время.
После вторжения в Украину путин ездил только в соседние страны бывшего Советского Союза и в Иран, который поставляет дроны российской армии, отмечает издание.