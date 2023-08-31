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Як і путін: Reuters дізналося, що Сі Цзіньпін швидше за все пропустить саміт G20

Як і путін: Reuters дізналося, що Сі Цзіньпін швидше за все пропустить саміт G20

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт лідерів G20 в Індії наступного тижня, з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням в Індії та Китаї, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Два індійських чиновника, один дипломат, що базується в Китаї, і один чиновник, який працює в уряді іншої країни G20, заявили, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, як очікують, представлятиме Пекін на зустрічі 9-10 вересня в Нью-Делі.

Один високопоставлений урядовий чиновник з приймаючої Індії повідомив, що "ми знаємо, що замість Сі прибуде прем'єр-міністр".

У Китаї двоє іноземних дипломатів і урядовий чиновник іншої країни G20 заявили, що Сі, найімовірніше, не поїде на саміт.

Джерела в Китаї, двоє з яких заявили, що їх поінформували китайські офіційні особи, заявили, що їм не відома причина його очікуваної відсутності.

Саміт в Індії розглядався як місце зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом, який підтвердив свою участь, на тлі того, як дві наддержави прагнуть стабілізувати відносини, зіпсовані низкою торговельних і геополітичних протиріч. Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Байденом у кулуарах саміту G20 на Балі в Індонезії в листопаді минулого року.

Кілька міністерських зустрічей "Групи двадцяти" в Індії напередодні саміту, нагадує видання, викликали суперечки, оскільки росія і Китай разом виступили проти спільних заяв, які включали пункти, які засуджували москву за вторгнення в Україну минулого року.

Доповнення

Президент росії володимир путін уже заявив, що не поїде в Нью-Делі і відправить замість нього міністра закордонних справ сергія лаврова.

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