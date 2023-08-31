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Как и путин: Reuters узнало, что Си Цзиньпин скорее всего пропустит саммит G20

Как и путин: Reuters узнало, что Си Цзиньпин скорее всего пропустит саммит G20

Киев • УНН

 • 664707 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии на следующей неделе, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом в Индии и Китае, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Два индийских чиновника, один дипломат, базирующийся в Китае, и один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили, что премьер-министр Китая Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече 9-10 сентября в Нью-Дели.

Один высокопоставленный правительственный чиновник из принимающей Индии сообщил, что "мы знаем, что вместо Си придет премьер-министр".

В Китае два иностранных дипломата и правительственный чиновник другой страны G20 заявили, что Си, скорее всего, не поедет на саммит.

Источники в Китае, двое из которых заявили, что их проинформировали китайские официальные лица, заявили, что им не известна причина его ожидаемого отсутствия.

Саммит в Индии рассматривался как место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, который подтвердил свое участие, на фоне того, как две сверхдержавы стремятся стабилизировать отношения, испорченные рядом торговых и геополитических противоречий. В последний раз Си Цзиньпин встречался с Байденом в кулуарах саммита G20 на Бали в Индонезии в ноябре прошлого года.

Несколько министерских встреч "Группы двадцати" в Индии в преддверии саммита, напоминает издание, вызвали споры, поскольку россия и Китай вместе выступили против совместных заявлений, которые включали пункты, осуждающие москву за вторжение на Украину в прошлом году.

Дополнение

Президент россии владимир путин уже заявил, что не поедет в Нью-Дели и отправит вместо него министра иностранных дел сергея лаврова.

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