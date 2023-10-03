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Три крупнейшие нефтегазовые компании Китая признаны спонсорами войны - НАПК

Три крупнейшие нефтегазовые компании Китая признаны спонсорами войны - НАПК

Киев • УНН

 • 759522 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейшие нефтегазовые китайские компании. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

Цитата

“Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании продолжают реализовывать совместные проекты с рф и финансировать стратегическую отрасль россии уплатой своих значительных налогов”, — объяснили свое решение в сообщении.

Детали

Речь идет о компаниях China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC).

China National Petroleum Corporation — крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.

В НАПК говорят, что она имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями россии в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста. Среди совместных проектов ОАО “Ямал СПГ”, “Арктик СПГ-2”, газопровод “Сила Сибири”, нефтепровод “Сковородино-Мохэ-Дацин”.

Владея долей компаний в рф, CNCP платит значительные налоги в бюджет агрессора, что позволяет продолжать эту войну. Кроме того, в сентябре 2022 года “Газпром” и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль, несмотря на введенные санкции.

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Sinopec Group — это вторая по величине государственная компания Китая, которая занимается добычей ископаемого топлива и специализируется на переработке сырой нефти.

В НАПК напоминают, что в марте 2022 года представитель Sinopec заявил, что они будут продолжать покупать нефть и газ у россии, даже если западные демократии усилят санкции в ответ на вторжение россии в Украину.

Корпорация владеет 10% процентами акций ПАО “Сибур Холдинг”. Sinopec через подконтрольную “Соихл Гонконг Холдинг Лимитед” также владеет долей 40% в ООО “Амурский газохимический комплекс”.

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CNOOC Group является третьей по величине национальной нефтяной компанией Китая после CNPC и Sinopec. В то же время, она является крупнейшим морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Дочерняя компания CNOOC Limited и CNPC имеют по 10% акций в проекте “Арктик СПГ-2”, который расположен в россии. CNOOC постоянно наращивает сотрудничество с россией и продолжила это делать после начала полномасштабного вторжения. В июле 2023 года была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа на плавучей основе гравитационного типа, так называемый “плавучий завод”, проекта “Арктик СПГ-2”. Участие в его открытии принимал лично президент страны-агрессора владимир путин.

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Важность этого проекта для россии заключается в том, что он является “пропуском за границу”, поскольку сжиженный газ не попадает под санкции, отмечают в НАПК.

Справочно

НАПК — орган, ответственный за систему комплаенса в частном секторе.

Их список “Международных спонсоров войны” на портале “Война и санкции” является мощным репутационным инструментом в международном измерении.

Одним из “рычагов давления” платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Поэтому для мировых компаний пребывание в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором.

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