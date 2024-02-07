Голова МЗС Швейцарії сподівається, що Китай може "допомогти" в мирних переговорах по Україні

ukenru
19:41 • 37817 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87833 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111802 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113940 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228189 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155221 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145809 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132247 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121648 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112837 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124350 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130149 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134417 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110151 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51951 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228190 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384463 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439866 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448300 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111803 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130149 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124350 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98321 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107639 перегляди
Актуальне
Голова МЗС Швейцарії сподівається, що Китай може "допомогти" в мирних переговорах по Україні

Голова МЗС Швейцарії сподівається, що Китай може "допомогти" в мирних переговорах по Україні

Київ • УНН

 • 32832 перегляди

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс сподівається, що Китай допоможе у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив у середу, що сподівається, що Китай "допоможе нам" у мирних переговорах, після того, як минулого місяця Швейцарія погодилася провести Глобальний саміт миру, ініційований Україною, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Україна заявила, що запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті миру за участю світових лідерів у Швейцарії, щоб знайти шляхи припинення війни, коли рф вторглася до України 24 лютого 2022 року.

На прохання Президента України Володимира Зеленського нейтральна Швейцарія погодилася провести захід, але дату та місце ще не визначено.

Китай підтримує тісні зв'язки з росією, утримуючись від критики її вторгнення в Україну, але також заявив, що суверенітет і територіальну цілісність усіх країн необхідно поважати, і запропонував свою допомогу в посередництві в конфлікті, пише видання.

На запитання Кассіса на пресконференції в Пекіні про те, чи Китай відповів на запрошення на саміт, відповів: "Це конференція дуже високого рівня, ми не можемо очікувати негайної відповіді".

Сі Цзіньпін та президент росії володимир путін оголосили про партнерство "без обмежень" у Пекіні лише за три тижні до російського вторгнення, майже два роки тому. З того часу Китай різко збільшив імпорт енергоносіїв із росії.

Я зацікавлений у отриманні допомоги від Китаю, тому що у Китаю прекрасні відносини з росією

- сказав Кассіс.

Поки що Китай не повідомив, чи візьме він участь у мирному саміті чи ні.

"Ми продовжимо по-своєму просувати мирні переговори і домагатися політичного врегулювання кризи", - заявив окремо представник міністерства закордонних справ Китаю на черговій пресконференції в середу.

Reuters: Пекін тисне на Україну через китайські компанії які є в переліку спонсорів війни01.02.24, 15:29 • 26466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
reutersReuters
shveitsariiaШвейцарія
pekinПекін
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74