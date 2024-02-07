Голова МЗС Швейцарії сподівається, що Китай може "допомогти" в мирних переговорах по Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс сподівається, що Китай допоможе у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив у середу, що сподівається, що Китай "допоможе нам" у мирних переговорах, після того, як минулого місяця Швейцарія погодилася провести Глобальний саміт миру, ініційований Україною, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Україна заявила, що запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті миру за участю світових лідерів у Швейцарії, щоб знайти шляхи припинення війни, коли рф вторглася до України 24 лютого 2022 року.
На прохання Президента України Володимира Зеленського нейтральна Швейцарія погодилася провести захід, але дату та місце ще не визначено.
Китай підтримує тісні зв'язки з росією, утримуючись від критики її вторгнення в Україну, але також заявив, що суверенітет і територіальну цілісність усіх країн необхідно поважати, і запропонував свою допомогу в посередництві в конфлікті, пише видання.
На запитання Кассіса на пресконференції в Пекіні про те, чи Китай відповів на запрошення на саміт, відповів: "Це конференція дуже високого рівня, ми не можемо очікувати негайної відповіді".
Сі Цзіньпін та президент росії володимир путін оголосили про партнерство "без обмежень" у Пекіні лише за три тижні до російського вторгнення, майже два роки тому. З того часу Китай різко збільшив імпорт енергоносіїв із росії.
Я зацікавлений у отриманні допомоги від Китаю, тому що у Китаю прекрасні відносини з росією
Поки що Китай не повідомив, чи візьме він участь у мирному саміті чи ні.
"Ми продовжимо по-своєму просувати мирні переговори і домагатися політичного врегулювання кризи", - заявив окремо представник міністерства закордонних справ Китаю на черговій пресконференції в середу.
Reuters: Пекін тисне на Україну через китайські компанії які є в переліку спонсорів війни01.02.24, 15:29 • 26466 переглядiв