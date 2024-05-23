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"Безвідповідальний наклеп": Китай відкинув звинувачення Британії щодо передачі летальної допомоги рф

"Безвідповідальний наклеп": Китай відкинув звинувачення Британії щодо передачі летальної допомоги рф

Київ • УНН

 • 53402 перегляди

Пекін заперечує звинувачення Великої Британії у постачанні летальної допомоги росії для війни в Україні, засуджуючи звинувачення як безпідставний наклеп і підкреслюючи свою позицію щодо миру і діалогу для вирішення конфлікту.

Пекін обурений заявами Британії щодо того, що Китай причетний до постачння росії летальної допомоги. Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає УНН.

Деталі 

Ми засуджуємо безпідставне та безвідповідальне паплюження Китаю британським політиком. Ми звернули увагу на той факт, що ці зауваження з боку Великої Британії навіть не були підтримані її "близьким союзником" (йдеться про США - ред.)

- заявив Веньбінь.

Китайський дипломат наголосив, що "криза в Україні" (так у Китаї називають війну в Україні - ред.) "затяглася" через дії Великої Британії та її союзників, які нібито завадили Києву і москві досягти миру.

Блінкен: США продовжать переконувати Китай відмовитися від підтримки рф у війні в Україні 22.05.24, 10:27 • 19538 переглядiв

Є інформація, що ще два роки тому Україна і росія були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту. Проте через перешкоди з боку Великої Британії та інших країн конфлікт триває до сьогодні

- нагадав речник МЗС КНР.

Доповнення

У Китаї також наголосили, що звинувачення на адресу Китаю "не змінить неефективну позицію Лондона стосовно України". В Пекіні запевняють, що вони продовжуватимуть дотримуватись позиції щодо діалогу для розв'язання ситуації в Україні. 

 В українському питанні Китай завжди стояв на стороні миру та діалогу й надалі продовжуватиме докладати зусиль для відновлення переговорів і виступати проти підливання олії у вогонь. Водночас ми рішуче захищатимемо свої законні права та інтереси

- підсумував китайський дипломат.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання росії летальної допомоги для використання москвою у війні проти України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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