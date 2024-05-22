Блінкен: США продовжать переконувати Китай відмовитися від підтримки рф у війні в Україні

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі росії. Тому США продовжить роботу з Пекіном, включно із запровадженням санкцій, щоб змусити його припинити підтримку російської війни в Україні. Про це розповів під час слухань у Сенаті, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

Що ми вже зробили і що нам потрібно продовжувати робити: по-перше, ми вже наклали санкції на понад 100 китайських організацій, які як ми ідентифікували, постачали (до росії– ред.) продукцію подвійного використання та інших речей, які є в санкційному списку. І ми продовжимо це робити – заявив Блінкен.

Держсекретар зауважив, що прямих поставок до москви озброєння Пекіном наразі США не зафіксували, однак Китай забезпечує російську воєнну машину логістичною та технологічною підтримкою.

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Ми не бачили, щоб Китай надавав реальну зброю росії для використання в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це. Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі росії. 70% верстатів, які імпортує росія, надходять із Китаю. 90% мікроелектроніки, яку росія імпортує, надходить з Китаю. Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази. В результаті ми бачимо, як росія виробляє танки та артилерійські боєприпаси рекордними темпами – заявив Блінкен.

Як вказав Блінкен, наразі Китай одночасно стверджує, що шукає кращих відносин з країнами Європи та підживлює "найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни". Тому, за його словами, США планують координувати свої дії з європейськими країнами.

Блінкен наголосив, що для дипломатичної протидії такій співпраці Пекіна з москвою Держдепартамент буде оприлюднювати факти та інформувати, як партнерів, так і китайських лідерів.

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"Тут є дві речі: перш за все, ми маємо встановити факти та озвучити їх публічно. Я безпосередньо обговорював це в Китаї кілька тижнів тому. Як з президентом Сі, так і з міністром закордонних справ Ван Ї. Ми публічно озвучили наші занепокоєння. Ми також, донесли інформацію до союзників і партнерів. Це особливо зрозуміло для європейців, які бачать в агресії росії проти України більшу загрозу. Зокрема, загрозу своїй власній безпеці. Бо якщо рф не зупиниться в Україні, то швидше за все, продовжить в інших країнах Європи", - вказав Блінкен.

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