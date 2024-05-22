Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин заявил, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе россии. Потому США продолжит работу с Пекином, включая введение санкций, чтобы заставить его прекратить поддержку российской войны в Украине. Об этом рассказал во время слушаний в Сенате, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Что мы уже сделали и что нам нужно продолжать делать: во-первых, мы уже наложили санкции на более 100 китайских организаций, которые как мы идентифицировали, поставляли (в россию– ред.) продукцию двойного использования и других вещей, которые есть в санкционном списке. И мы продолжим это делать - заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что прямых поставок в москву вооружения Пекином пока США не зафиксировали, однако Китай обеспечивает российскую военную машину логистической и технологической поддержкой.

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Мы не видели, чтобы Китай предоставлял реальное оружие россии для использования в Украине. Северная Корея делает это, Иран делает это. Китай-нет. Но мы видим, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе россии. 70% станков, импортируемых россией, поступают из Китая 90% импортируемой россией микроэлектроники поступает из Китая. Многое из этого идет на развитие оборонно-промышленной базы. В результате мы видим, как Россия производит танки и артиллерийские боеприпасы рекордными темпами - заявил Блинкен.

Как указал Блинкен, сейчас Китай одновременно утверждает, что ищет лучших отношений со странами Европы и подпитывает "наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны". Поэтому, по его словам, США планируют координировать свои действия с европейскими странами.

Блинкен подчеркнул, что для дипломатического противодействия такому сотрудничеству Пекина с москвой Госдепартамент будет обнародовать факты и информировать, как партнеров, так и китайских лидеров.

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"Здесь есть две вещи: прежде всего, мы должны установить факты и озвучить их публично. Я напрямую обсуждал это в Китае несколько недель назад. Как с президентом Си, так и с министром иностранных дел Ван И. Мы публично озвучили наши опасения. Мы также, донесли информацию до союзников и партнеров. Это особенно понятно для европейцев, которые видят в агрессии России против Украины большую угрозу. В частности, угрозу своей собственной безопасности. Потому что если рф не остановится в Украине, кто скорее всего, продолжит в других странах Европы", - указал Блинкен.

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