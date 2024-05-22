Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает огромную поддержку военно-промышленной базе россии за счет импорта станков и микроэлектроники, что позволяет рф производить танки и боеприпасы рекордными темпами, несмотря на то, что напрямую не поставляет оружие для войны на Украине.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин заявил, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе россии. Потому США продолжит работу с Пекином, включая введение санкций, чтобы заставить его прекратить поддержку российской войны в Украине. Об этом рассказал во время слушаний в Сенате, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Что мы уже сделали и что нам нужно продолжать делать: во-первых, мы уже наложили санкции на более 100 китайских организаций, которые как мы идентифицировали, поставляли (в россию– ред.) продукцию двойного использования и других вещей, которые есть в санкционном списке. И мы продолжим это делать
Госсекретарь отметил, что прямых поставок в москву вооружения Пекином пока США не зафиксировали, однако Китай обеспечивает российскую военную машину логистической и технологической поддержкой.
Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю22 мая 2024, 06:01 • 10922 просмотра
Мы не видели, чтобы Китай предоставлял реальное оружие россии для использования в Украине. Северная Корея делает это, Иран делает это. Китай-нет. Но мы видим, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе россии. 70% станков, импортируемых россией, поступают из Китая 90% импортируемой россией микроэлектроники поступает из Китая. Многое из этого идет на развитие оборонно-промышленной базы. В результате мы видим, как Россия производит танки и артиллерийские боеприпасы рекордными темпами
Как указал Блинкен, сейчас Китай одновременно утверждает, что ищет лучших отношений со странами Европы и подпитывает "наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны". Поэтому, по его словам, США планируют координировать свои действия с европейскими странами.
Блинкен подчеркнул, что для дипломатического противодействия такому сотрудничеству Пекина с москвой Госдепартамент будет обнародовать факты и информировать, как партнеров, так и китайских лидеров.
путин в Китае заговорил о войне: вспомнил о Харькове и мирном саммите17 мая 2024, 11:52 • 19707 просмотров
"Здесь есть две вещи: прежде всего, мы должны установить факты и озвучить их публично. Я напрямую обсуждал это в Китае несколько недель назад. Как с президентом Си, так и с министром иностранных дел Ван И. Мы публично озвучили наши опасения. Мы также, донесли информацию до союзников и партнеров. Это особенно понятно для европейцев, которые видят в агрессии России против Украины большую угрозу. В частности, угрозу своей собственной безопасности. Потому что если рф не остановится в Украине, кто скорее всего, продолжит в других странах Европы", - указал Блинкен.
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем16 мая 2024, 14:34 • 104571 просмотр
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине
Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7
Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300
Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения
Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"
Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки
Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер
Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва
Британец, обвиняемый в шпионаже в Гонконге, найден мертвым
В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших
Популярные
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса
Вьетнам избрал президента
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань
Публикации
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает огромную поддержку военно-промышленной базе россии за счет импорта станков и микроэлектроники, что позволяет рф производить танки и боеприпасы рекордными темпами, несмотря на то, что напрямую не поставляет оружие для войны на Украине.
Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7
В результате российского обстрела Чугуева Харьковской области число пострадавших возросло до 7. Еще две женщины обратились за помощью в состоянии средней тяжести.
Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300
россия накопила 10 000 ракет С-300, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Times.
Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения
российские войска обстреляли Невское в Луганской области из артиллерии и реактивных снарядов, что привело к разрушениям.
Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"
Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.
Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки
Два человека погибли, 10-летний ребенок и еще один мужчина получили ранения в результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области. Также россияне обстреляли Лиман - ранили гражданского.
Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер
Норвегия официально признает Палестину как государство, заявил премьер-министр Норвегии.
Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва
ВС рф нанесли 23 артиллерийских удара по приграничным районам Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов.
Британец, обвиняемый в шпионаже в Гонконге, найден мертвым
37-летний бывший британский морской пехотинец, обвиняемый в шпионаже в пользу китайской разведки, был найден мертвым в парке недалеко от Лондона.
В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших
В результате вражеского обстрела города Чугуев пострадали 5 человек, в том числе 28-летний мужчина и женщины в возрасте 22, 55, 65 и 77 лет, четверо из них доставлены в медицинские учреждения.