"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф

Пекин возмущен заявлениями Британии о том, что Китай причастен к поставке России летальной помощи. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает УНН.

Детали

Мы осуждаем безосновательное и безответственное очернение Китая британским политиком. Мы обратили внимание на тот факт, что эти замечания со стороны Великобритании даже не были поддержаны ее "близким союзником" (речь идет о США - ред.) - заявил Вэньбинь.

Китайский дипломат подчеркнул, что "кризис в Украине" (так в Китае называют войну в Украине - ред.) "затянулся" из-за действий Великобритании и ее союзников, которые якобы помешали Киеву и Москве достичь мира.

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Есть информация, что еще два года назад Украина и россия были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта. Однако из-за препятствий со стороны Великобритании и других стран конфликт продолжается до сих пор - напомнил представитель МИД КНР.

Дополнение

В Китае также отметили, что обвинения в адрес Китая "не изменит неэффективную позицию Лондона в отношении Украины". В Пекине уверяют, что они будут продолжать придерживаться позиции по диалогу для разрешения ситуации в Украине.

В украинском вопросе Китай всегда стоял на стороне мира и диалога и в дальнейшем будет продолжать прилагать усилия для возобновления переговоров и выступать против подливания масла в огонь. В то же время мы будем решительно защищать свои законные права и интересы - подытожил китайский дипломат.

Напомним

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке предоставления России летальной помощи для использования москвой в войне против Украины.